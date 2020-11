Cercate nei cassetti, se avete questa copia di Super Mario Bros 3 siete ricchi

Il collezionista che è riuscito a piazzare questa copia di Super Mario Bros 3 su eBay avrà certamente raccolto più monete reali, di quanto non abbia mai fatto giocando al platform della casa di Kyoto. Questa copia di Super Mario Bros 3 per NES è stata battuta all’asta a 156.000 dollari. Ecco perché.

La copia sigillata del classico per NES è ora il gioco più costoso mai venduto, secondo The Verge. Battuto il precedente record di una copia di Super Mario Bros., che era stata acquistata a luglio per 114.000 dollari. Le offerte per questo SMB3 sono iniziate a 62.500 dollari e 20 offerenti hanno cercato di metterci le mani sopra.

Ciò che rende questa copia così preziosa è che presenta una rara variante nel design della scatola. La parola “Bros.”, tipicamente a destra, si trova in questa copia sul lato sinistro a e copre leggermente il guanto di Mario. Ovviamente, parte del valore è dato dalle ottime condizioni, con una valutazione Wata 9.2 A+ per la qualità della scatola e del sigillo. La stessa casa d’aste, Heritage Auctions, ha venduto una copia Wata 9.0 di questa variante a luglio per 38.400 dollari.

La vendita di SMB3 non è stato l’unico record relativo a Nintendo stabilito durante l’asta della scorsa settimana. Una copia di Pokémon Rosso, che aveva una valutazione Wata 9.8 A++., è diventato il gioco Pokémon più costoso venduto all’asta, per un ricavato di 84.000 dollari.

Correte a controllare nei vostri cassetti, chissà che la vostra copia di Super Mario non abbia qualche “errore” di design.