Lebooo Smart Sonic è il primo spazzolino smart HiLink di Huawei

Huawei presenta il primo dispositivo appartenente all’ecosistema HiLink: si tratta dello spazzolino elettrico connesso Lebooo Smart Sonic, che si inserisce nella nuova esperienza d’uso Seamless AI Life Experience, e che mixa una tecnologia innovativa senza rinunciare a qualità e funzioni smart, per rendere l’igiene orale una pratica quotidiana semplice, personalizzata e connessa.

Lebooo Smart Sonic è il primo prodotto dell’ecosistema HiLink di Huawei che fornisce un’esperienza d’uso intelligente e personalizzata per l’igiene orale. Arriva sul mercato italiano e mira a inserirsi a pieno nella nuova esperienza d’uso Seamless AI Life Experience, risultato di un progetto di lungo termine incentrato sull’innovativo ecosistema di prodotti e servizi 1+8+N, progettata per aiutare gli utenti a rimanere sempre connessi con facilità e in ogni momento della propria quotidianità.

Insieme a un’ampia squadra di partner IOT e alla gamma di applicazioni in costante aggiornamento di Huawei AppGallery, Huawei promette un’esperienza utente ancora più completa, lineare e smart.

Questo il commento di Stephen Duan, General Manager Consumer Business Group Huawei Italia:

Nei prossimi dieci anni, la visione di Huawei sarà quella di offrire ai propri clienti un’esperienza di connessione senza soluzione di continuità in cui lo smartphone resta al centro dell’ecosistema come fulcro di connessione per tutti i dispositivi periferici grazie a HiLink, la nostra piattaforma innovativa che permette di collegare device intelligenti di diversi vendor, al fine di offrire agli utenti un’esperienza dedicata alla smart home sempre più connessa e volta al futuro. Supportato da HUAWEI HiLink, lo spazzolino Lebooo Smart Sonic si distingue sul mercato grazie alle modalità di pulizia altamente personalizzate, una batteria senza precedenti con fino novanta giorni di durata e un ottimo rapporto qualità-prezzo

Se associato all’app Huawei AI Life, lo spazzolino Lebooo Smart Sonic esegue diverse funzioni di monitoraggio della propria pulizia orale in tempo reale, rilevando l’efficacia della spazzolatura. Questo vero e proprio coach personale, attraverso una guida vocale, assiste passo per passo l’utente per garantire la migliore esperienza possibile durante la pulizia dei denti. Lebooo Smart Sonic è anche dotato di un sensore di pressione intelligente che aiuta a evitare danni allo smalto e alle gengive. Inoltre, grazie a un sistema di punteggio smart, il device fornisce analisi scientifiche e consigli utili al fine di impostare una sana e piacevole routine di igiene orale.

Lebooo Smart Sonic offre trentasei modalità di pulizia tra cui scegliere che incontrano le diverse esigenze degli utenti e della loro routine orale. Le modalità di pulizia, sbiancamento, sensibilità o la funzione di assistenza, forniscono anche diversi livelli di pulizia, dal primo più “soft” fino al quarto più intenso, facilmente selezionabili tramite l’app Huawei AI Life.

Con la tecnologia di ricarica rapida wireless, lo spazzolino Lebooo Smart Sonic raggiunge la carica completa in sole otto ore. Una volta raggiunta la massima autonomia, il dispositivo può essere utilizzato per un totale di novanta giorni con una singola carica, il che significa che gli utenti potranno ricaricare lo spazzolino solo quattro volte all’anno, per un risparmio energetico intelligente.

Prezzi e disponibilità

Lo spazzolino Lebooo Smart Sonic supportato da Huawei HiLink è disponibile presso Huawei Store al prezzo consigliato al pubblico di 69 euro, in due diverse colorazioni, white e black. Dal 26 novembre 2020, in occasione del Black Friday, Lebooo Smart Sonic sarà disponibile al prezzo di 49 euro con due testine aggiuntive incluse.

Per tutti gli accessori connessi, collegati anche ad una casa smart, vi rimandiamo direttamente a questo link.