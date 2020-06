In iPadOS in arrivo scorciatoie di tastiera per replicare i tasti funzione

Apple sta lavorando su nuove scorciatoie di tastiera che vedremo in future versioni di iPadOS, funzionalità che permetteranno di controllare alcune preferenze di sistema senza bisogno di richiamare il Control Center o scandagliare le impostazioni alla ricerca di alcune funzioni.

Le attuali tastiere per iPad, inclusa la nuova Magic Keyboard con trackpad per iPad Pro, sono compatte ma non includo i tasti funzione ed è pertanto necessario usare il Control Center o l’app Impostazioni per modificare settaggi come ad esempio la luminosità.

Nella beta di iPadOS 13.5.5 si trovano i riferimenti a nuove scorciatoie di tastiera, utili per ridurre la seccatura di dover richiamare queste funzioni dalle Impostazioni, con scorciatoie per aumentare/ridurre la luminosità, aumentare/ridurre la retroilluminazione della tastiera e richiamare altre Preferenze ancora.

Attualmente iPadOS permette di regola le impostazioni delle tastiere su schermo ed esterne su iPad. Utilizzi una tastiera esterna (hardware) è possibile personalizzare le abbreviazioni da tastiera e modificare impostazioni come la frequenza di ripetizione dei tasti.

È già ora possibile controllare l’iPad tramite le abbreviazioni da tastiera, con varie abbreviazioni per aprire Centro di Controlo, Centro Notifiche, lo switcher applicazioni, andare alla schermata home, passare all’elemento successo o precedente, ma è anche possibile personalizzare aspetti come il contrasto, il colore e le dimensioni personalizzando le abbreviazioni da tastiera.

Tutti gli articoli di macitynet dedicati a iPad sono disponibili nella sezione dedicata del nostro sito.