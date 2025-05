In Italia le Amazon Fire TV Soundbar sono già in sconto

In USA e altri mercati sono apprezzate per il buon rapporto qualità prezzo, ora anche in Italia è possibile acquistare la compatta ed economica Fire TV Soundbar, oppure la più potente e completa Fire TV Soundbar Plus di Amazon.

Entrambe sono già proposte in sconto lancio: il modello superiore Fire TV Soundbar Plus è indicata a listino a 269,99 euro, ma grazie al 20% di sconto si porta a casa a solamente 214,99 euro.

Invece il modello entry level Fire TV Soundbar è proposta al prezzo di listino di 139,99 euro, ma grazie allo sconto lancio del 21% si acquista a solamente 109,99 euro.

Il modello base Fire TV Soundbar è compatto, con lunghezza 61 cm e altezza 6,5 cm. Mette a disposizione due speaker stereo che ricreano audio immersivo con effetto tridimensionale grazie alle tecnologie DTS Virtual:X e Dolby Audio. Le dimensioni compatte permettono di installarla ovunque senza problemi, su un piano oppure fissata alla parete.

Per gli utenti che richiedono più potenza e audio migliore il modello Fire TV Soundbar Plus, lungo 94 cm e alto 13,2 cm, mette a disposizione audio 3.1 con Dolby Atmos e DTS:X.

Entrambe sono facili da installare e collegare a qualsiasi TV dotato di connettore HDMI eARC/ARC. Naturalmente l’abbinamento è immediato e totale con le Amazon Fire TV: l’utente può controllare sia la TV che la soundbar Amazon tramite un unico telecomando.

Oltre a migliorare audio e dialoghi per qualsiasi contenuto visualizzato sul televisore, grazie al collegamento Bluetooth possono essere impiegate anche per riprodurre musica da qualsiasi dispositivo. Per il momento Amazon non propone ancora in Italia gli speaker satelliti e il subwoofer esterno.

Per ulteriori informazioni e per l’acquisto si parte da questa pagina di Amazon per Fire TV Soundbar Plus, oppure da qui per il modello base Fire TV Soundbar.

