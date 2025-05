Apple TV Plus, nuova serie thriller con Hugh Laurie

Apple TV+ ha annunciato “The Wanted Man”, una nuova serie drammatica in otto episodi che vede protagonista Hugh Laurie, l’attore britannico noto per il ruolo del dottor Gregory House, protagonista della serie televisiva Dr. House – Medical Division.

Dal creatore, autore e showrummer, George Kay (“Hijack”, “Lupin”), la serie è co-prodotta da New Pictures (“The Long Shadow”, “Catherine the Great”) e Observatory Pictures (società di produzione di Kay).

Nella serie recitano anche Thandiwe Newton (“Westworld”, “Crash”), Fionn Whitehead (“Dunkirk”, “Emily”), Gina McKee (“My Policeman”, “The Years”), Hazel Doupe (“Non dire niente”, “Kathleen Is Here”), Elliott Heffernan (“Blitz”) e Stephen Dillane (“Game of Thrones”, “The Hours”).

Di seguito la descrizione della serie: «”The Wanted Man” illustra l’ascesa e la declino di Felix Carmichael (Laurie), sfuggente e potente mente dell’organizzazione criminale britannica ‘The Capital’. Intoccabile per 20 anni, Carmichael viene infine arrestato ma mentre è detenuto nella famigerata prigione di Staplehurst, diventa chiaro che è stato tradito da qualcuno dei suoi. Mentre il traditore si muove per demolire l’impero creato, Carmichael rischia tutto con una audace fuga. Pronto a non fermarsi davanti a nulla per vendicarsi, se ci riuscirà sarà di nuovo ricercato».

“The Wanted Man” è creato, scritto e prodotto dallo showrunner Kay, insieme a produttore esecutivo Willow Grylls (“Des”, “The Missing”) e Matt Sandford (“The Long Shadow”). La serie è diretta dal candidato agli Emmy Jakob Verbruggen (“The Fall,” “London Spy,” “Dark Matter”).

