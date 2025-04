In Italia le vendite di auto elettriche aumentano del 64%

Nel mese di marzo le vendite globali di auto elettriche segnano un balzo del 29% e per una volta l’Italia con +64% è tra i paesi che registrano l’incremento più sostenuto in Europa e non solo, anche se con numeri effettivi ancora contenuti.

Secondo i dati di Rho Motion sono state vendute 1,7 milioni di auto elettriche nel mondo a marzo, mentre per il primo trimestre il totale è di 4,1 milioni. La parte del leone spetta alla Cina con 2,4 milioni di veicoli e una crescita del 36%.

A grande distanza segue l’Europa che segna un balzo del 22% ma con un numero decisamente inferiore di unità, pari a 0,9 milioni di elettriche vendute. Si registrano percentuali di crescita sostenute a doppia cifra in Germania +37% e anche in Regno Unito con +42%. Sempre in UK il record di 100.00 unità è stato superato per la prima volta a marzo.

Dove invece gli incentivi finiscono o si riducono sensibilmente, come in Francia, si registra un deciso calo del -18%. Da notare che la flessione registrata in Francia colpisce più duramente le auto ibride -47%, rispetto a quelle puramente elettriche che invece calano solo del -5%.

Il tormentone dei dazi e delle tensioni USA – Cina non ha avuto ripercussioni sul mercato interno del Dragone, anche perché il numero dei veicoli elettrici scambiati tra i due paesi è ridottissimo. In compenso la domanda interna continua a essere robusta con una crescita del 36% e quasi un milione di auto elettriche vendute solo nel mese di marzo, un altro record per questa parte dell’anno.

In crescita anche USA, Canada e Messico: in Nord America le vendite di elettriche segnano +16% per un totale di mezzo milione di unità. Qui però si prevedono sconvolgimenti dovuti ai dazi di Trump: anche se i costruttori faranno il possibile per assorbirne l’impatto è praticamente certo che i prezzi delle auto elettriche e tradizionali aumenteranno negli USA.

