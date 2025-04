Hisense ritorna negli OLED con la serie A85N

Pubblicità

Hisense ha deciso di fare ritorno nel segmento dei TV OLED con la nuova Serie A85N, due modelli che integrano tecnologia avanzata e prestazioni elevate, rispondendo allo stesso tempo alla crescente attenzione dei consumatori per la qualità dell’immagine.

Uno degli aspetti più curati della Serie A85N riguarda il design. Il televisore si distingue per le cornici sottili e il supporto centrale in metallo dotato di base ottagonale, che consente una rotazione di 25° sia verso destra che verso sinistra. Questa caratteristica offre una maggiore flessibilità di visione, particolarmente apprezzabile in ambienti open space come quelli che unificano sala da pranzo e cucina.

Dal punto di vista delle prestazioni visive, il TV monta un pannello OLED a 120Hz combinato con il supporto per il VRR (Variable Refresh Rate). Non manca la presenza della tecnologia HDMI 2.1 con eARC che assicura una trasmissione del segnale di qualità, mentre il supporto Nvidia G-Sync contribuisce a ridurre problemi di lag e tearing, rendendo l’immagine più realistica. Sul fronte della connettività, il televisore integra Wi-Fi 6 e Bluetooth, garantendo una connessione stabile e veloce per il trasferimento dei dati.

Il sistema operativo VIDAA U8 supporta anche i comandi vocali tramite Alexa e VIDAA Voice, oltre ad offrire compatibilità con Apple AirPlay 2 così da ampliare ulteriormente le possibilità di condivisione dei contenuti, rendendo il televisore un punto centrale per l’intrattenimento domestico.

Anche il comparto audio è stato progettato con attenzione: il supporto a Dolby Atmos, unito a una potenza sonora di 60W, così da puntare ad un suono più corposo e avvolgente, mentre l’integrazione con sistemi audio wireless abilitati al protocollo WiSA Ready assicura la possibilità di espandere ulteriormente il sistema audio.

I TV OLED della Serie A85N di Hisense saranno disponibili nelle dimensioni da 55 e 65 pollici a partire da aprile 2025, con prezzi di listino consigliati rispettivamente di 1.299€ e 1.699€. Diversi televisori Hisense e altri prodotti del marchio sono disponibili da questa pagina di Amazon.

Tutte le notizie che riguardano il brand Hisense si trovano a partire da questo indirizzo.