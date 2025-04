Commissione europea suggerisce telefoni usa e getta ai dipendenti in viaggio negli USA

La Commissione europea ha deciso che i dipendenti che si recheranno negli Stati Uniti nei prossimi giorni dovranno usare laptop e telefoni usa e getta, linee guida predisposte perché c’è il rischio di spionaggio da parte delle autorità statunitensi.

Lo riferisce il Financial Times spiegando che l’uso di dispositivi del genere è prassi comune quando si visitano paesi quali Cina, Russia e altri Stati nei quali si sospetta uso aggressivo di sistemi di sorveglianza elettronica. In pratica la Commissione ora considera Stati Uniti alla pari di Cina e Russia.

“L’alleanza transatlantica è finita”, ha dichiarato un funzionario dell’UE al quotidiano economico-finanziario britannico, spiegando che telefoni e altri dispositivi usa e getta sono fondamentali per evitare il rischio spionaggio, contromisure normalmente prevista per i viaggi in Cina o Ucraina.

La prossima settimana (dal 21 al 26 aprile) funzionari e commissari europei saranno presenti negli Stati Uniti per partecipare a meeting della e la Banca mondiale e del Fondo monetario internazionale.

A sollevare preoccupazioni sono gli scontri con l’amministrazione Trump che ha minacciato di sospendere gli aiuti militari all’Ucraina, la protezione offerta all’Europa, di imporre dazi sulle importazioni negli Stati Uniti (misure per il momento sospese per 90 giorni). L’attuale amministrazione USA, inoltre, ha fortemente criticato varie leggi europee, tra cui AI Act, Digital Services Act e Digital Markets Act, quelle che, secondo Trump, danneggerebbero le aziende USA (con le possibili sanzioni considerate una tassa o un’estorsione).

Ai dipendenti della Commissione sono stati forniti dispositivi che dovranno essere spenti all’arrivo negli USA e inseriti in una speciale custodia (probabilmente una gabbia di Faraday) per evitare possibili attacchi e spionaggio; è vietato inoltre l’uso di telefoni personali, e si sottolinea che i dipendenti della dogana possono sequestrare i dispositivi elettronici e accedere ai contenuti.

“Washington non è Pechino o Mosca ma è un avversario che è incline a usare metodi al di sopra della legge per i propri interessi e il proprio potere”, spiega Luuk van Middelaar, direttore del tank-tank Brussels Institute for Geopolitics. “L’amministrazione democratica ha usato le stesse tattiche. È un’accettazione della realtà da parte della Commissione”.

Quando si viaggia negli Stati Uniti, i controlli doganali possono prevedere richieste di accesso ai dispositivi elettronici personali, quali smartphone, tablet o computer. Dopo l’insediamento di Trump alcune persone si sono viste negare la possibilità di entrare negli USA, reo di aver scritto su pagine social commenti controversi o critici su Trump e le politiche della sua amministrazione.

