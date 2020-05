In macOS 10.16 l’app Messaggi per Mac sarà figlia di quella iPhone

Apple sta lavorando su una versione dell’app Messaggi per macOS sviluppata sulla base dell’app per iPhone. A riferirlo è il sito 9to5Mac affermando di avere individuato specifici riferimenti in una versione preliminare di iOS 14 che i redattori hanno avuto modo di esaminare.

La nuova versione dell’app Messaggi per iOS è in fase di sviluppo usando Catalyst, la tecnologia che permette agli sviluppatori di portare le app per iPad su Mac.

In occasione della conferenza per sviluppatori WWDC2020 che partirà il 22 giugno, Apple dovrebbe mostrare le versioni preliminari dei vari sistemi operativi (iOS, iPadOS, macOS, watchOS e tvOS). Della nuova versione di macOS sappiamo molto poco ma una delle novità dovrebbe essere la versione aggiornata dell’app Messaggi, creta con il framework Catalyst.

L’indiscrezione non è nuova e già a marzo di quest’anno erano emerse voci che facevano riferimento a una versione “unificata” dell’app per iOS 14/macOS 10.16 con un meccanismo tipo Slack per menzionare gli utenti che permette di taggare altri utenti usando la chiocciola seguita dal nome (es, @Joe o @Jane), a possibilità di ritirare un messaggio dopo l’invio, indicazioni che consentono di capire chi sta digitando un testo all’interno di un gruppo (sulla falsariga della funzione già presente su Messaggi nelle conversazioni con le singole persone) e altre novità ancora.

In macOS 10.15 Catalina, Apple ha già integrato alcune app sviluppate con Catalyst, come ad esempio: “Memo vocali”, “Podcast” e “Borsa”. Catalyst presenta ancora delle limitazioni per gli sviluppatori ma novità specifiche potrebbero essere annunciate nel corso della WWDC.