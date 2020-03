In iOS 14 e macOS 10.16 tante novità per l’app Messaggi

Apple sta testando nuove funzionalità per l’app Messaggi che vedremo in iOS 14 e macOS 10.16.

Una delle prime novità è un meccanismo tipo Slack per menzionare gli utenti che permette di taggare altri utenti usando la chiocciola seguita dal nome (es, @Joe o @Jane). Quando si digita il carattere “@” appare una lista con suggerimenti di contatti, funzione utile in conversazioni di gruppo; è possibile attivare “alert silenziosi” e ricevere notifiche push solo quando si viene menzionati direttamente.

Apple starebbe testando anche la possibilità di ritirare un messaggio dopo l’invio; una postilla visibile a mittente e destinatario permetterebbe di fare capire che il messaggio è stato eliminato; non è al momento chiaro se è stato predisposto un tempo limite massimo entro il quale eliminare il messaggio inviato.

Altre funzionalità in fase di sviluppo riguardano indicazioni che consentono di capire chi sta digitando testo all’interno di un gruppo, sulla falsariga della funzione già presente su Messaggi nelle conversazioni con le singole persone. È prevista la possibilità di marcare l’ultimo messaggio come non letto e l’espansione del comando “/me” per condividere lo stato di una nostra azione (comando noto agli utenti IRC o iChat).

Lo scorso anno lo sviluppatore Steve Troughton-Smith aveva individuato prove che lasciavano immaginare che Apple era al lavoro su una versione di Messaggi creata con la tecnologia Catalyst, permettendo lo sviluppo di un’app unica per Mac e iOS. Nuove funzionalità integrate nell’app Messaggi per Mac potrebbero rendere l’app di Apple più simile all’app rivale Slack, strumento di collaborazione molto apprezzato in vari ambiti aziendali.

A riferire il tutto è il sito MacRumors citando informazioni da sue non meglio precisate fonti, precisando però che si tratta di funzionalità non del tutto definite e dunque non è scontato il loro arrivo con le prossime versioni degli aggiornamenti dei sistemi operativi.

Tutte le novità in arrivo per iOS 14 sono elencate in questa sezione di Macitynet.