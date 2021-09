In Norvegia si potrebbe arrivare al 100% di auto elettrificate entro sei mesi

Ad aprile del prossimo anno la Norvegia potrebbe raggiungere con tre anni di anticipo l’obiettivo di nazione nella quale si vendono soltanto auto elettriche o ibride. Questo elemento è riferito dalla a Federazione automobilistica norvegese, evidenziando dati che si basano sulla curva di immatricolazione – o meglio l’andamento in discesa – delle immatricolazioni di auto diesel e benzina.

Il parlamento norvegese ha da tempo indicato il 2025 come anno entro il quale completare la decarbonizzazione della mobilità su strada. A gennaio dello scorso anno un’auto nuova venduta ogni tre risultava completamente elettrica, vero e proprio record mondiale, in un paese nel quale ben il 25% del PIL si deve al petrolio nazionale: merito di una politica nazionale fortemente impegnata nella promozione dei trasporti a zero CO2. La “boa” del 50% delle vetture alimentate a batteria, in un Paese che conta solo 5,4 milioni di abitanti, era stata superata nel 2019 e nel 2021 la quota di mercato si prevede arriverà al 65%.

La proiezione della Federazione automobilistica norvegese lascia immaginare che vi siano tutti i presupposti affinché l’obiettivo sia rispettato entro la primavera del 2022. Da notare che nell’elenco di cui si tiene conto sono compresi gli ibridi ricaricabili; ad ogni modo, ad eccezione di Toyota che è in seconda posizione appena dietro a Tesla, il loro peso su dato complessivo è trascurabile e sono tutte elettriche le vetture che dominano la classifica.

A trainare il settore sono stati specifici incentivi ma anche la maggiore efficienza e scelta di vetture elettrificate negli ultimi tempi. Il governo norvegese ha attuato politiche fiscale vantaggiose per gli acquirenti, accordando determinati vantaggi alle vetture elettriche, come ad esempio i pedaggi urbani gratuiti e la possibilità di viaggiare nelle corsie preferenziali dedicate ai mezzi pubblici. Diversamente dalle vetture a benzina, o diesel, – molto tassate nello Stato dell’Europa settentrionale – le vetture elettrificate sono quasi esenti da tasse e balzelli vari, elemento che le rende più competitive per chi decide di acquistarle.

