Facebook la fonte di disinformazione per eccellenza secondo il CEO di Salesforce

Marc Benioff, CEO di Salesforce e proprietario del settimanale Time Magazine, ritiene che vi sia un filo comune alla base di vari problemi dell’America di oggi: la facilità con la quale è possibile propagare a macchia d’olio falsità su Facebook.

“Una rivoluzione digitale così seria da avere il mondo in pugno”, ha riferito Benioff alla CNN, “e in questo sistema che attanaglia il mondo puoi vedere il propagarsi di quantità di diffidenza e disinformazione per qualsiasi cosa accada”.

“Guarda come sta influenzando il mondo. Puoi parlare di partecipazione al processo politico, puoi parlare di clima, puoi parlare della pandemia”, riferisce ancora Benioff, “ognuno di questi argomenti viene affrontato con diffidenza su quanto sta accadendo, e una particolare quantità di sfiducia è diffusa dai social network, qualcosa alla quale bisognerebbe dire subito basta”.

“Alcune di queste aziende di social media, in particolare Facebook, noti che non hanno realmente preoccupazione per la disinformazione diffusa sulle loro piattaforme. Benioff invoca il Congresso a contrastare il problema della disinformazione diffusa tramite Facebook. “Io sono il proprietario di Time, e sono responsabile di ciò che è prodotto sulla mia piattaforma”, riferisce ancora Benioff, spiegando che anche CNN e altri organi di informazione sono responsabili. “Per quanto riguarda Facebook, loro non sono ritenuti responsabili. Non hanno un incentivo da parte del governo per farlo, una situazione che deve cambiare”. Benioff esorta il Congresso a rivedere la legislazione vigente per bloccare le falsità di vario livello che circolano sui social network.

Inchieste del Wall Street Journal in questi ultimi giorni hanno evidenziato un problema di sottovalutazione delle eventuali deviazioni dei servizi di Menlo Park, da Facebook a Instagram.

Il Wall Street Journal ha riferito – citando fonti interne al social network – di questioni aperte, come la disparità di trattamento di personaggi politici, personaggi famosi e account verificati in genere per quanto riguarda le loro pubblicazioni contrarie alle policies di utilizzo della piattaforma. L’azienda avrebbe ignorato anche altri problemi quali ad esempio quelli emersi da una ricerca interna dalla quale si evince che un terzo delle ragazze con problemi al loro corpo che usano Instagram, peggiorare la propria situazione dopo aver utilizzato la piattaforma.