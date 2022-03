In Russia in tanti scaricano Wikipedia per paura che venga messa al bando

Un 32enne che si chiama Alexander ha recentemente scaricato una copia completa della versione russa di Wikipedia. Lo riferisce il sito Slate spiegando che Alexander è uno dei tanti utenti che ha effettuato questa operazione, per paura che l’enciclopedia online a contenuto libero venga messa al bando.

Alexander non è un redattore, curatore di articoli su Wikipedia o utente particolarmente appassionato dell’enciclopedia online, ma riferisce di volere conservare una fonte di informazioni basata generalmente su fonti attendibili, neutrali e indipendenti dal Cremlino. Consulta Wikipedia per vari argomenti di suo interesse e considera l’enciclopedia online più affidabile rispetto ai media russi.

Come accennato, Alexander non è l’unico ad avere negli ultimi tempi pensato di scaricare la versione completa in lingua russa di Wikipedia. La versione russa di Wikipedia è diventata una delle più scaricate; prima dell’invasione dell’Ucraina, raramente i principali download partivano dallo Stato transcontinentale, ma dopo il 24 febbraio è la nazione dove si segnalano il maggior numero di scaricamenti.

Il file da 29GB con la versione russa di Wikipedia è stato al momento scaricato da 105.889 volte nella prima metà di marzo, un numero che è oltre il 4000% superiore rispetto a gennaio. Stando a quanto riferisce Stephane Coillet-Matillon – alla guida di Kiwix, organizzazione che facilità questi download – i download della versione russa riguardano ora il 42% di tutto il traffico dei server Kiwix. Qualcosa di simile è avvenuto nel 2017, quando la Turchia aveva bloccato Wikipedia, riferendo che ad ogni modo ora i numeri di riferimento attuale “sono di un’altra dimensione”.

È possibile scaricare l’intera Wikipedia per conservarla nel computer, evitando quindi di collegarsi ogni volta a Internet per la consultazione, usando Kiwix, un software libero (e gratuito) e indipendente da Wikimedia, per leggere offline contenuti web che gira su Windows, macOS Android e GNU/Linux. Kiwix legge archivi ZIM, un formato aperto ad alta compressione e gestisce anche immagini e metadati aggiuntivi.

Nel 2015 in Russia sono stati censurati due articoli di Wikipedia per contenuti considerati non consoni; il primo era un articolo sul fumo dei cannabinoidi e il secondo sul Chara (un tipo di hashish). Il Roskomnadzor – l’autorità garante della comunicazione e dei media – aveva inviato una lettera chiedendo la rimozione; dopo il rifiuto da parte di Wikimedia Russia, il Roskomnadzor bloccò l’enciclopedia per un giorno, fino a ottenere sensibili modifiche alla voce sul Charas, cambiando tra l’altro l’indirizzo (URL) della pagina e rititolandola “Charas (sostanza stupefacente)”. Anche in precedenza il Roskomnadzor aveva chiesto la rimozione di pagine. Grazie a una serie di leggi approvate negli anni passati, il governo russo può esercitare un controllo molto pesante sull’accessibilità di particolari contenuti presenti sui siti Internet

La versione inglese di Wikipedia occupa circa 87GB con le immagini e 47GB senza.

