Tastieristi gioite, è arrivato Numa Player gratuito per iPhone, iPad, Mac e PC

I musicisti che già collegavano una tastiera MIDI ad iPhone, iPad, Mac e PC per aggiungere nuovi suoni sul palcoscenico ora hanno a disposizione una nuova applicazione per espandere ancora di più le proprie possibilità: si chiama Numa Player e l’ha sviluppata Studiologic nell’ottica di offrire un controller a misura della tastiera Studiologic SL, ma è anche un ottimo Instrument Player per i dispositivi sopracitati tanto più che è gratuito.

E’ disponibile sia in versione stand-alone che come plug-in in modo da poter essere usato anche in una DAW (supporta i formati AU, VST3, AU3) e offre quattro librerie per un totale di 27 suoni gratuiti. Ci sono pianoforti acustici come il Model D 1983, Model F 2000, The Upright e il CP E-Grand, pianoforti elettrici tra cui EP-MarkI, EP-MarkII, Wurly 200, Wurly 255, FM-EP1, FM-EP2, FM-EP3, FM-EP4, e poi Clavinet, Harpsi, Vibes, Marimba, Celesta, Cassotto, MasterFisa, Musette e archi e pad come StringEnsemble, StrinsSection, Cellos, SynthPad1, SynthPad2, VoicePad e SynChoir.

Ognuno di questi suoni può essere personalizzato modificando il tono, la risonanza delle corde (per i pianoforti), l’attacco e il rilascio, e via dicendo. L’utente può combinare fino a quattro suoni per i propri effetti, che poi possono essere salvati e caricati in un lampo sia per le esibizioni dal vivo che nelle sessioni in studio.

L’app mette poi a disposizione 9 effetti insert – equalizzatore a 3 bande, Chorus, Phaser, Flanger, Tremolo, Delay, Wha-Wha, Compressore e Distorsione – e 3 effetti Master tra cui Delay e Riverbero e una sezione Master con equalizzatore a 3 bande e un compressore multibanda.

L’app “Numa Player” è sviluppata dall’italiana Studiologic, produttrice di strumenti musicali d’eccellenza, è gratuita e si scarica su App Store, dove ha ricevuto 15 valutazioni con una media di 4,2 stelle su 5. La versione attuale è la numero 1.0.3 e per poter essere installata richiede almeno 340 MB di spazio e la versione 12.0 di iOS e iPadOS. Non ci sono abbonamenti, acquisti in-app e non raccoglie dati. E’ disponibile anche per Mac e Windows e servono rispettivamente macOS 10.9 Mavericks oppure Windows 10, oltre a 250 MB di spazio su disco e almeno 4 GB di RAM.