In sconto Ulefone Power Armor 19T, smartphone antitutto con camera termica

Chi lavora nei cantieri ma anche chi si diletta con le riparazioni fai-da-te trarrà sicuramente grandi benefici da un cellulare come l’Ulefone Power Armor 19T che, se appare in questo momento tra le nostre pagine, è per via di un’offerta attualmente in corso che taglia il prezzo del 39%.

Si tratta di uno di quei telefoni “per uomini duri”, caratterizzato da una scocca anti-urto che protegge il telefono da graffi e cadute senza bisogno di aggiungere cover, vetro temperato o altri accessori.

Già questo lo rende molto più comodo da usare quando si fanno lavori pesanti, ma è anche una delle tre fotocamere posteriori a fare la differenza: montata su un sensore da 5 MP, si tratta infatti di una fotocamera termica che sfrutta il sistema di FLIR per riconoscere le temperature e mostrarle in tempo reale sullo schermo usando vari colori. Praticamente una persona inquadrata spalle al muro a una finestra in inverno apparirà giallo-arancio mentre il resto della scena sarà blu. Un sistema di questo tipo è utile anche a un idraulico, ad esempio per scovare perdite d’acqua dietro una parete, e per tante altre situazioni in cui notare una differenza di temperatura invisibile può essere determinante.

Per quanto riguarda il resto, le specifiche tecniche sono comunque rilevanti: è un telefono 4G LTE Dual SIM con lo spazio per una microSD (da massimo 1 TB) per aumentare la capacità, che di base è comunque di 256 GB.

Supporta Android 12 e usa un processore a otto core Helio G99 MT6789, una GPU Arm Mali-G57 MC2 fino a 1 GHz e 12 GB di RAM, che arrivano a 17 coi 5 GB virtuali.

Lo schermo è un pannello LCD IPS da 6,58″ in 20:9, con risoluzione Full HD+ a 2.408 x 1.080 pixel, 401 PPI e 120 Hz, e ci sono tre fotocamere al posteriore: la sopracitata termica FLIR da 5 MP, una macro da 5 MP e una principale da 108 MP; quella anteriore invece è da 16 MP.

La batteria è da 9.600 mAh, con ricarica rapida via USB-C a 66 Watt, ma c’è anche quella wireless a 15 Watt. Per finire Bluetooth 5.2, NFC, radio FM e jack audio da 3,5 millimetri. Per quanto riguarda peso e ingombri, siamo sui 400 grammi e con misure pari a circa 17,5 x 8,4 x 1,9 centimetri.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto, lo trovate attualmente in sconto: invece di 726,33 € risparmiate il 39% pagandolo 444,87 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.