Magic Keyboard nera con lettore di impronte, minimo storico a 139,99€

Va in forte sconto, ben il 32%, la Magic Keyboard nera con tastierino numerico con lettore di impronte digitali.

Questa tastiera appartiene all’ultima generazione delle tastiere Apple, quelle con lettore di impronte digitali. Tecnicamente è identica a quella argento; di diverso ci sono solo il colore e il prezzo.

In comune con quella più “nota” ha la batteria integrata si ricarica non più con il cavo USB-A ma con il cavo USB-C; questo è molto comodo per chi ha uno degli ultimi computer non solo desktop ma anche i portatili che oramai sono tutti basati su porte USB-C

Con questa versione è a disposizione anche un lettore di impronte digitali. In pratica è possibile richiamare le password senza digitarle. Questa funzione è operativa su MacBook Air (M1, 2020), MacBook Pro (14″, 2021), MacBook Pro (16″, 2021), MacBook Pro (13″, M1, 2020), iMac (24″, M1, 2021), Mac mini (M1, 2020).

Come accennato questa versione costa 205 euro, 20 euro più di quella argento. Ma oggi Amazon la presenta in sconto a solo 139,99 €. Un prezzo che non ha mai avuto.

Click qui per comprare