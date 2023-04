Ora Hisense ti fa anche il caffè

Hisense la conoscete per i TV, i monitor, i frigoriferi, lavastoviglie ed elettromestici di tutti i tipi. Si tratta di accessori davvero evoluti e multifunzione al punto che qualcuno potrebbe pensare che fanno anche il caffè. In realtà non è così ma alla… lacuna provvede la stessa Hisense che annuncia oggi una macchina per il caffè espresso.

Si tratta del primo prodotto in questa categoria che entra nella divisione dedicata ai piccoli elettrodomestici e presenta la sua prima macchina del caffè, «capace di unire – dice Hisense – un design compatto a funzionalità hi-tech e semplicità di utilizzo per avere un caffè caldo e cremoso ogni mattina»

La Hisense HESCM15DBK si caratterizza per un design compatto, una scocca dalle finiture satinate un display frontale con tasti full touch, per un utilizzo semplice e intuitivo. I diversi comandi consentono di selezionare la bevanda desiderata e la relativa lunghezza di erogazione. Inoltre, è presente una funzione che permette di salvare le informazioni preferite dell’utente, per avere sempre in modo pratico e veloce il proprio caffè, per un’esperienza davvero personalizzata. Infine, la funzione vapore aziona il monta-latte per preparare così il classico cappuccino, il caffè marocchino o il thè.

Hisense sottolinea l’elevata potenza della pompa che ha una pressione di 15 bar ben sopra i 12 bar che sono considerati la pressione minima per dare la giusta qualità al caffè.

Per garantire il massimo della protezione da surriscaldamento e sovrappressione, Hisense HESCM15DBK è dotata di una valvola di sicurezza per liberare l’eventuale vapore in eccesso e di una valvola di scarico, utile per eliminare l’acqua e procedere alla pulizia della caldaia. Parlando sempre di pulizia, il sistema Easy Clean permette di smontare completamente la macchina per poter effettuare un’accurata pulizia di ogni parte ed evitare la proliferazione di muffe e odori fastidiosi. Infine, la tecnologia di controllo della temperatura consente di monitorare attraverso degli appositi sensori ad elevata precisione il riscaldamento dell’acqua, per far sì che questa raggiunga il livello di temperatura ottimale per l’infusione.

La macchina del caffè di Hisense sarà disponibile su Amazon e presso altri rivenditori a breve