In super offerta la TV 75 pollici QLED Samsung QE75Q60RA a soli 998,99 Euro

Se state pensando di acquistare un televisore, l’offerta che vi proponiamo su Yeppob è tra le migliori: il QLED Samsung QE75Q60RA da 75 pollici è in sconto a 998,99 euro, grazie ad un coupon che potete leggere in calce. Clicca qui per acquistare.

La TV integra la tecnologia Quantum HDR, oltre al Dynamic Tone Mapping di HDR10+ che monitora i livelli di colore e di contrasto di ogni scena. Al suo interno anche il processore Quantum 4K e AI Upscaling con intelligenza artificiale per ottimizzare la qualità delle immagini e l’audio.

Tra le altre tecnologie a bordo Ambient Mode, One Remote Control, Bixby e supporto ad Alexa di Amazon, Google Assistant, Airplay di Apple e ogni altro dispositivo compatibile con SmartThings.

Caratteristiche display:

DIMENSIONI SCHERMO 190,5 cm (75″)

190,5 cm (75″) TIPOLOGIA HD 4K Ultra HD

4K Ultra HD RISOLUZIONE DEL DISPLAY 3840 x 2160 Pixel

3840 x 2160 Pixel TECNOLOGIA DISPLAY QLED

QLED FORMA DELLO SCHERMO Piatto

Piatto PROFONDITÀ COLORE 10 bit

10 bit FREQUENZA DI AGGIORNAMENTO NATIVO 60 Hz

60 Hz REGOLAZIONI FORMATO SCHERMO 4:3,16:9

4:3,16:9 DIMENSIONI SCHERMO (CM)184 cm

(CM)184 cm RISOLUZIONI GRAFICHE SUPPORTATE 1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x

1920 x 1080 (HD 1080),3840 x 2160,4096 x 2160

MODALITÀ VIDEO SUPPORTATE 1080p,2160p

1080p,2160p TECNOLOGIA DI INTERPOLAZIONE DEL MOVIMENTO PQI (Picture Quality Index) 3000

Tra le altre caratteristiche la TV presenta funzione Timeshift, Mirroring dello schermo, Hybrid broadcas TV (HBBTV). A livello di connettività, invece, propone 4 porte HDMI, una porta ethernet LAN, due porte USB 2.0, l’uscita audio digitale ottico, 2 porte RF e gode anche di Common Interface Pluc (CI+), funzionalità CEC, e ARC

La TV ha solitamente un listino di oltre 2700 euro, ma si trova al momento in sconto a 1.298,99. Utilizzando il codice sconto YEPPONTV300 lo si pagherà 300 euro in meno. Clicca qui per acquistare.