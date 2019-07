In super offerta su eBay Huawei P30 8+128 GB a soli 574,28 euro

Chi fosse alla ricerca di un vero camera phone, che abbini ad un’estetica moderna anche caratteristiche tecniche all’avanguardia, potrà certamente approfittare dell’offerta su Huawei P30 disponibile su eBay, dove il modello con ben 8 GB di RAM viene proposto a 574,28 euro.

Il terminale ha tra le sue principali caratteristiche la tripla camera posteriore, che lo rende uno dei competitor più validi in questo segmento. Il sensore principale è da 40 MP, al quale si affiancano un sensore ultra wide angle da 16 MP e uno telephoto da 8 MP. La camera selfie, invece, è da 32 MP.

Huawei P30 propone un display da 6.1 pollici, con tecnologia OLED, con risoluzione da 2340 x 1080. Al suo interno si fregia del processore di punta della società cinese, il Kirin 980, octa core, ed il primo ad essere stato costruito con processo produttivo a 7nm. La CPU è affiancata da ben 8GB di RAM e da 128 di memoria integrata.

A livello di autonomia, Huawei P30 vanta una batteria da 3650mAh, con supporto alla ricarica wireless Qi. Lato software, invece, si basa sulla EMUI 9.1, Android 9.0, ma che continuerà ad essere aggiornato con le novità in arrivo da Huawei, che rientra in pista grazie all’accordo trovato con l’amministrazione Trump, che di fatto ha scongiurato il ban posto in esecuzione nelle settimane scorse.

Al momento Huawei P30 si può acquistare su eBay al prezzo scontato di 574,28 euro, disponibile nelle bellissime colorazioni Blu e Aurora, con mille riflessi di luce sulla scocca posteriore. Clicca qui per acquistare.

L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.