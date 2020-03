Film e serie tv per bambini e gratis per tutti gli utenti Amazon

Una selezione di titoli per famiglie, gratuita per tutti: è questo il regalo che Amazon fa a tutti i clienti Amazon. In questo periodo di emergenza sanitaria internazionale Amazon offre una finestra su Amazon Prime Video a tutti i suoi clienti: per accedervi basterà avere un profilo gratuito di Amazon.

Non occorrerà, dunque, essere iscritti al servizio di Prime Video per accedere a questa raccolta di serie tv e film per bambini e famiglie da guardare in streaming. Amazon non ha annunciato il termine di questa offerta, ma è lecito pensare che vada avanti per tutto il mese di aprile o fino a quando saranno in vigore le disposizioni del Governo di contenimento del Coronavirus.

Tra le serie tv per tutti resa disponibile gratuitamente da Amazon ci sono alcuni titoli originali Amazon – come Tumble Leaf, Pete the Cat, The Snowy Day, Gortimer Gibbons e una lista di contenuti già noti al grande pubblico come Peppa Pig, Ben e Holly, Mia and Me, Vicky il Vichingo, Horrible Histories: The Movie – Rotten Romans.

Per accedere ai contenuti gratuiti per bambini e famiglie su Prime Video non è necessario avere un abbonamento Prime, ma sarà sufficiente creare un account gratuito Amazon.

