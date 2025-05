In Windows 11 l’equivalente della funzione Handoff per Mac tra Android e PC

Microsoft ha riferito di una nuova funzionalità in arrivo per Windows 11 che permetterà agli sviluppatori di app di implementare il “Cross Device Resume” tra app, una funzionalità simile all’Handoff tra Mac e iPhone, funzione che permette di sincronizzare le app tra i dispositivi, ricominciando sul secondo ciò che si era lasciato sul primo.

La funzionalità è stata mostrata nell’ambito di una sessione dell’evento Build 2025 intitolata “Create Seamless Cross-Device Experiences with Windows for your app” (creare esperienze Cross-Device senza soluzione di continuità per le vostre app); questa sessione al momento risulta cancellata per eliminare il demo di Cross Device Resume ma l’utente @phantomofearth on X ha catturato una schermata.

Nel demo, Microsoft mostrava Spotify come esempio di app in grado di avvalersi della funzionalità Cross-Device Resume; si parte da un telefono Android che riproduce un brano nell’app Android; aprendo il PC Windows appare Spotify nella Taskbar che mostra una icona del telefono accanto; passando sopra l’icona si evince che Spotify è aperto sul telefono e facendo click sull’icona si apre l’app Spotify su Windows permettendo di continuare da dove si era rimasti sul telefono.

Taskbar hover card UI used for the upcoming taskbar recommendations feature + Resume on taskbar, w/ Spotify support, in Windows 11 (taken from a pre-recorded Build session*) pic.twitter.com/C8eUTyjTan — phantomofearth 🌳 (@phantomofearth) May 20, 2025

L’integrazione è perfetta giacché il sistema tiene conto non solo del brano riprodotto in quel momento ma anche il momento (minuto e secondo) esatto della produzione avviata sul telefono, offrendo una esperienza di continuità tra i dispositivi.

Nell’esempio è stata sfruttata l’app di Spotify ma anche WhatsApp a quanto pare è in grado di sfruttare questa peculiarità; gli sviluppatori di terze parti potranno integrare esperienze del genere nelle loro app, funzionalità presentata da Microsoft come in grado di offrire agli utenti nuovi modi per scoprire le app su Windows.

Non è la prima volta che Microsoft ha presentato una funzionalità che ricorda Handoff di macOS: nel 2020 aveva annunciato “Project Rome”, strumento per consentire agli sviluppatori di sincronizzare i dati delle app tra PC con Windows e smartphone; la nuova funzionalità “Cross Device Resume” sembra essere una versione più avanzata del precedente progetto.