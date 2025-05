Macché auto elettrica, gli italiani pagano l’energia più cara d’Europa

In Cina e nei paesi più avanzati l’auto elettrica è già realtà, ma in Italia il passaggio all’elettrico spaventa ancora gli utenti, non solo per i prezzi dei veicoli, ma anche e sopratutto per il costo esorbitante dell’energia elettrica.

Infatti gli Italiani pagano le bollette elettriche più care d’Europa, come emerge dagli ultimi dati pubblicati dal Gestore Mercati Energetici, siglato GME. Nonostante il calo dei prezzi generalizzato rispetto al 2023, lo scorso anno in Italia il costo medio per megawattora è stato di 108,52 euro.

Si tratta di un calo del 15% rispetto al 2023, ma come praticamente sempre in questo settore, in Italia il calo è stato inferiore rispetto agli altri paesi europei, così il grande divario sulle bollette rimane invariato.

I confronti sono impietosi: rispetto ai 108,52€ per megawattora pagato in Italia, i francesi sono quasi a metà prezzo con 58,02 euro per megawattora. Che l’Italia sia messa davvero male su questo fronte lo dimostra il confronto con l’Area scandinava con un costo di solamente 38,06 euro per megawattora, quindi quasi un terzo di quanto paghiamo nel Bel Paese.

Senza contare che in Francia tra il 2023 e il 2024 il calo del costo è stato del 40,1%, mentre nei paesi nordici dove l’energia costa meno per l’abbondanza di rinnovabili, il calo dei prezzi è stato del 36,2%.

I confronti che demoralizzano gli Italiani proseguono con altre nazioni UE, tutte con bollette molto meno pesanti delle nostre. In Austria 76,05 euro, Germania 81,54 euro, infine brilla anche la Spagna con 63,04 euro sempre intesi per megawattora.

Ancora in Italia anche quest’anno il record del salasso in bolletta con 150,36€ a febbraio per megawattora: ma anche con la riduzione a 99,85 euro registrata in aprile 2025, il divario con l’ìEuropa resta immenso. L’origine del problema, come rileva GME, è che in Italia la produzione di energia elettrica è ancora fortemente legata al gas, i cui prezzi sono scesi, ma non sono mai tornati ai livelli pre-crisi.

Così, ancora prima di parlare dei prezzi delle auto elettriche ancora fuori dalla portata di molti, delle infrastrutture e degli incentivi necessari per sostenerne la diffusione, in Italia ogni discorso sull’elettrificazione muore sul nascere nella bolletta per l’energia elettrica più costosa d’Europa. E purtroppo la situazione sembra destinata a peggiorare ulteriormente, vista la domanda crescente di energia richiesta dai data center AI e in prospettiva futura per la robotica AI.

