Infinity 4All: la tecnologia Apple sempre al passo con te

Un servizio che risponde alle necessità di oggi per poter disporre di uno strumento tecnologico al passo con i tempi.

Un nuovo modo di concepire la tecnologia, un “pay-per-use” che supera il concetto di acquisto tradizionale rendendo ancora più semplice l’aggiornamento dei dispositivi di uso quotidiano. E’ l’obiettivo che Med Store, Apple Premium Reseller, si è posta negli ultimi anni. Il progetto “Infinity 4All”, sviluppato in collaborazione con la stessa Apple Italia, risponde alla necessità, rese ancora più importanti data la situazione attuale, di poter disporre costantemente di un dispositivo performante ed avanzato.

“Infinity 4All” parte da una indagine approfondita delle ultime tendenze del comparto tecnologico, che vede gli utenti sempre più disposti a rinnovare con frequenza i propri devices per avere prestazioni e potenza sempre maggiori, invece di acquisti da utilizzare fino all’obsolescenza.

La risposta di Med Store è stata quella di lanciare un servizio su misura per l’utente, che ha la possibilità di acquistare il miglior il prodotto Apple desiderato, decidendo la durata del finanziamento anche a tasso zero (taeg 0%) ed aggiungendo tutti gli accessori ed estensioni di garanzia, risparmiando fino al 30% sul prezzo totale grazie al rinnovo del dispositivo.

Inoltre è possibile permutare il proprio usato Apple per abbattere ulteriormente il valore della rata. Il tutto nei negozi della catena Med Store, ma anche comodamente da casa, grazie al nuovo portale online.

Infinity 4All è inoltre cumulabile con la maggior parte delle offerte Med Store già attive, e quindi ancora più conveniente su prodotti già scontati.

TUTTE LE INFO su INFINITY 4ALL —> QUI

“Da sempre Med fa ricerca e sperimentazione di metodologie di vendita al passo con i tempi” ha dichiarato Stefano Parcaroli, CEO di Med Computer, “per offrire un servizio adeguato al cliente. In questi anni è divenuto sempre più importante il tema del “pay-per-use”, ovvero la possibilità di pagare per avere un servizio che consenta di utilizzare quel bene invece di pagare per possederlo. Questo è anche il concetto alla base di Infinity 4All, che consente sia il forward trade in, ovvero la possibilità già nel momento dell’acquisto del servizio di avere un valore garantito per l’usato che verrà restituito, sia il double trade in, prendendo in considerazione anche il proprio usato di partenza, oltre al valore del dispositivo restituito successivamente. Tutto questo è già attivo nei nostri negozi e da oggi anche online sul nostro sito, dove siamo i primi in Italia a poter offrire un servizio del genere, grazie all’affidabilità di una grande azienda come Younited Credit ma anche grazie alla storia di Med ed al rapporto stretto con Apple”.

“Infinity 4All”, nata dall’esperienza Med Store su questo segmento, ha ricevuto il supporto di Apple Italia, che ha partecipato attivamente alla realizzazione del servizio, con la collaborazione di FinTech bank francese Younited Credit, ed è in anteprima ed esclusiva nazionale.