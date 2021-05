Apple TV Remote, il nuovo telecomando è in vendita su Amazon

Una delle novità principali di Apple TV 4K 2021 nonché una delle più apprezzate nelle primissime recensioni dagli USA, riguarda il nuovo telecomando Apple TV Remote 2021: c’è chi ritiene che anche preso da solo, il telecomando giustifichi l’acquisto del set top box e, siccome può essere usato anche con la Apple TV 4K di prima generazione o con la Apple TV HD, c’è chi magari pensa di cambiare solo il telecomando: in tal caso sappiate che si può comprare a parte anche su Amazon.

Il nuovo Apple TV Remote 2021 è già elencato tra le pagine di Amazon e si può ordinare anche adesso, sebbene ancora non c’è la data di spedizione, quindi non è possibile sapere né quando viene spedito né tantomeno quando sarà ipoteticamente consegnato: per avere un confronto, al momento su Apple Store viene spedito in 1-2 settimane.

Va notato che su questa nuova versione Apple ha rimosso giroscopio e accelerometro, perciò rispetto al telecomando del 2015 non può essere usato per controllare alcuni videogiochi. Si ritiene che questo passo indietro serva per convincere i videogiocatori ad utilizzare un controller dedicato, certamente più pratico per questo particolare utilizzo della Apple TV.

Ad ogni modo questo nuovo telecomando permette di controllare Apple TV «in modo ancora più preciso. Grazie al nuovo clickpad sensibile al tocco è possibile cliccare sui titoli, sfogliare le playlist, e far scorrere il dito sull’anello esterno per mandare avanti o indietro con facilità», un gesto che agli appassionati Apple di lungo corso ricorda immancabilmente la mitica rotella o ghiera degli iPod.

Chi sta valutando l’acquisto del nuovo telecomando Apple TV Remote 2021 deve tenere a mente che è compatibile con la nuova Apple TV 4K (seconda generazione), con quella di prima generazione e anche con Apple TV HD.

Rispetto al vecchio telecomando cambia anche la forma, caratterizzata da profili squadrati che si allineano al design dei nuovi iPhone, iPad e iMac, ed è costruito in alluminio anziché in plastica. Pesa 63 grammi, misura circa 14 x 3,5 centimetri ed è spesso quasi 1 centimetro. La batteria ovviamente è ricaricabile: c’è la presa Lightning sul fondo.

Al momento come dicevamo si può comprare su Apple Store, con spedizione in 1-2 settimane, oppure si può ordinare su Amazon.