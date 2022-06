Infinix NOTE 12 si affaccia sulla scena: CPU Helio G96 a 239 euro

Non è un marchio troppo noto nel panorama smartphone, eppure inizia a farsi strada con un’offerta davvero interessante. Infinix Note 12 è disponibile in anteprima mondiale a 239 euro. Ecco di che si tratta, clicca qui per comprarlo.

Lo smartphone, almeno esteticamente, richiama molto le ultime tendenze del mercato, proponendo un design estremamente pulito, con una cornice che tende leggermente a cercare sui quattro angoli. Il terminale propone caratteristiche tecniche di tutto rispetto, ad iniziare da un display AMOLED Full HD True Color da 6.7 pollici. Anche sotto al cofano non mancano specifiche interessanti, come il processore Helio G96 Ultra, accompagnato da 8 GB di RAM, che possono diventare 13 grazie al processo di memoria RAM estesa, fino a 13GB.

Il design, come già anticipato, risulta essere particolarmente slim, da 7.8mm, sebbene il terminale inglobi una batteria molto capiente, da 5000 mAh, con supporto alla ricarica rapida da 33W.

Quanto al reparto multimediale, ha una potocamera tripla con modalità notturna e sensore principale da da 50mp, e non rinuncia neppure ad un doppio altoparlante con tecnologia DTS. Permette di alloggiare due sim, e ha un connettore USB-C sul fondo per la ricarica e la connessione dati.

Disponibile nelle diverse colorazioni grigio chiaro e azzurro, lo si può acquistare a partire da 239 euro, con spese di spedizione gratis.

Vi ricordiamo che tra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che è ormai divenuto sinonimo di affidabilità e sicurezza per gli acquisti e le transazioni online.

Clicca qui per comprare.