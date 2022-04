iMessage, come usare citazioni e risposte specifiche a un messaggio

A partire da iOS 14 e iPadOS 14, e naturalmente nelle versioni successive, Apple ha introdotto la possibilità di rispondere direttamente a un messaggio specifico e utilizzare le menzioni per richiamare l’attenzione dei destinatari su determinati messaggi quando si chatta in gruppi. Ecco come utilizzare al meglio queste due funzioni.

Usare le menzioni

Quando si chatta in una finestra con più persone è possibile che i messaggi sfuggano. Ed allora, per essere certi che uno dei partecipanti legga con attenzione un determinato messaggio, è sufficiente utilizzare le menzioni.

Per menzionare un destinatario è sufficiente aprire una conversazione in Messaggi e digitare il nome di un contatto, toccarlo quando viene visualizzato nel pop up, e poi scrivere il messaggio che si vuole inviare. In alternativa, è possibile digitare “@” seguito dal nome del contatto desiderato.

In questo modo, per impostazione predefinita, il contatto menzionato sarà avvisato con una notifica della menzione, così che non perderà di certo il messaggio ricevuto. E’ possibile anche che il destinatario abbia disattivato le notifiche della conversazione. Per modificare questa impostazione di notifica, è sufficiente andare su Impostazioni > Messaggi, poi attivare o disattivare la funzione Avvisami.

Risposte specifiche

Tramite iMessage è possibile anche rispondere a un messaggio specifico. Per farlo è sufficiente aprire una conversazione in Messaggi. Da qui, toccare e mantenere premuto il fumetto di un messaggio a cui si vuole rispondere, poi toccare il pulsante Rispondi.

A questo punto si potrà scrivere il messaggio di risposta, e infine lo si potrà inviare cliccando l’apposito pulsante “Invia”. Eì possibile rispondere a un messaggio specifico sia nelle conversazioni singole, sia in quelle di gruppo.

Per tutti gli altri tutorial realizzati dalla redazione di macitynet vi rimandiamo direttamente a questo indirizzo. Qui ci sono tutti quelli dedicati ad iPhone e iPad.