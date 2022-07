Film e serie tv su Prime Video, tutte le novità di luglio

Per tutto il mese di luglio gli abbonati ad Amazon Prime Video vedranno nuove serie tv e nuovi film originali e in esclusiva sulla televisione in streaming di Amazon. Tutte le settimane, già a partire da questa prima settimana di luglio, sulla piattaforma di televisione online saranno rilasciate le prime puntate di serie tv originali e film, come Terminal List, Senza Confini, Paper Girls, Don’t make me Go e Tutto è possibile.

Un catalogo sempre più ricco per gli abbonati Amazon Prime e che continuerà ad ampliarsi: Amazon ha annunciato proprio in questi giorni novità per i prossimi mesi, tra cui All or Nothing Arsenal (la serie sarà disponibile dal 4 agosto), la terza stagione di Making the Cut (dal 19 agosto) e il documentario Untrapped: The Story of Lil Baby dal 26 agosto.

Le novità da non perdere a luglio 2022

Terminal List

Già disponibile dal 1° luglio, Terminal List racconta la storia di James Reece (Chris Pratt) dopo che alla sua squadra di Navy Seal viene tesa un’imboscata durante un’operazione segreta ad alto rischio. Reece torna a casa dalla sua famiglia con ricordi confusi dell’evento e dubbi sulle sue responsabilità. Basata sul romanzo di Jack Carr.

Senza Confini

Simon West (Tomb Rider) dirige questa super produzione che racconta la storia della prima veleggiata compiuta in torno al mondo da Magellano ed Elcano, interpretati da Rodrigo Santoro e Alvaro Morte. La serie sarà disponibile dal 7 luglio in esclusiva su Prime Video.

James May: il nostro agente in Italia

Dal 15 luglio su Prime Video, il punto di vista di James May sulla penisola italiana, da Palermo alle Dolomiti, alla scoperta di cultura, cibo, lavoro e sport. Il documentario sarà disponibile con i sottotitoli o doppiato.

Paper Girls

Arriverà alla fine del mese Paper Girls, basato sul graphic novel best seller di Brian K. Vaughan. Paper Girls è un viaggio personale ad alto rischio visto attraverso gli occhi di quattro ragazze – Erin, Mac, Tiffany e KJ – che, mentre distribuiscono i giornali la mattina dopo la notte di Halloween del 1988, si ritrovano involontariamente coinvolte in un conflitto tra fazioni rivali di viaggiatori nel tempo che cambierà le loro vite per sempre. Trasportate nel futuro le ragazze dovranno trovare un modo per tornare nel loro passato, e questa ricerca le porterà ad incontrare le versioni adulte di se stesse. Dal 29 luglio su Prime Video.

Don’t make me go

Don’t Make Me Go parla di un padre single, Max (John Cho), che quando scopre di avere una malattia terminale, decide di provare a fare il pieno di tutti quegli anni di amore e supporto che non potrà vivere con la figlia adolescente Wally (Mia Isaac). Con la promessa di fare le lezioni di guida tanto attese, convince Wally ad accompagnarlo in un viaggio dalla California a New Orleans per la rimpatriata dei vent’anni dalla laurea con gli ex compagni di college, dove spera segretamente di farla ricongiungere alla madre, che molto tempo prima li ha abbandonati. In un viaggio originale ed emozionante, ricco di coraggio e ironia, Don’t Make Me Go esplora il legame indissolubile ed eterno tra un padre e una figlia, raccontato dal punto di vista di due generazioni.

Press play

Laura (Clara Rugaard) e Harrison (Lewis Pullman) vivono la perfetta storia d’amore basata sulla loro passione condivisa per la musica. Dopo un incidente mortale, Laura ha la possibilità di salvare l’amore della sua vita quando scopre che la cassetta musicale con la loro selezione di canzoni può trasportarla indietro nel tempo. Con una colonna sonora commovente che include brani di Japanese Breakfast, Father John Misty, Dayglow e molti altri, Press Play ci ricorda che l’amore può sempre essere suonato in replay. Dal 16 luglio su Prime Video.

Tutto è possibile

Tutto è possibile è una storia di formazione sulla Gen Z che segue Kelsa, una liceale trans sicura di sè, alle prese con l’ultimo anno di scuola. Il suo compagno di classe Khal si invaghisce di lei e trova il coraggio di chiederle di uscire nonostante la confusione che sa potrebbe crearsi. È una storia d’amore che racconta la gioia, la tenerezza e il dolore di un giovane amore.

Nuovi film

Prime e seconde visioni

The Misfits | 1 luglio

Eddie & Sunny | 1 luglio

Corro Da Te | 4 luglio

Moonfall | 11 luglio

The Kelly Gang | 15 luglio

La rosa velenosa | 15 luglio

Colour Out of Space | 15 luglio

Spencer | 22 luglio

Becky | 25 luglio

Possessor | 27 luglio

How It Ends | 29 luglio

Altri film

Made In Abyss: Dawn Of The Deep Soul | 1 luglio

Un gelido inverno | 1 luglio

Split | 1 luglio

Cinquanta sfumature di nero | 1 luglio

Pitch Perfect 3 | 1 luglio

Capitan Mutanda: Il film | 1 luglio

Atomica Bionda | 1 luglio

Lady Bird | 1 luglio

L’ora più buia | 1 luglio

La Mummia (2017) | 1 luglio

Suburra | 1 luglio

Infamous | 1 luglio

Metti la nonna in freezer | 1 luglio

Notte prima degli esami | 1 luglio

Arrivano i prof | 1 luglio

Summertime | 1 luglio

Le confessioni | 1 luglio

La nostra vita | 1 luglio

Tutta un’altra vita | 1 luglio

La ragazza del punk innamorato | 1 luglio

The Tunnel – Trappola nel buio | 15 luglio

Proxima | 15 luglio

Suffragette | 16 luglio

Midsommar – Il villaggio dei dannati | 25 luglio

Bentornato Presidente | 28 luglio

Io c’è | 29 luglio

Serie tv & show

Shameless – l’undicesima stagione | 1 luglio

Haikyu – la terza stagione | 1 luglio

Doc – Nelle tue mani – la prima stagione | 1 luglio

Extreme Football – le prime due stagioni | 1 luglio

Pat the Dog | 1 luglio

Pinocchio and Friends – la prima stagione (ep. 1-13) | 1 luglio

Made In Abyss – la seconda stagione con un episodio a settimana | 8 luglio

Law & Order: Special Victims Unit – dalla quattordicesima alla ventunesima stagione | 14 luglio

Chicago Fire – dalla quinta all’ottava stagione | 14 luglio

Chicago Pd – dalla quinta alla settima stagione | 14 luglio

Naruto – la quinta stagione | 18 luglio

Bleach – la sedicesima stagione | 25 luglio

Shin Getter Robo Re: Model – la prima stagione | 25 luglio

Film in scadenza

La stanza | 3 luglio

Proximity | 14 luglio

The Commuter | 24 luglio

Serie in scadenza

Marvel’s Cloak & Dagger – la prima stagione | 7 luglio

Spongebob Squarepants – la nona stagione | 31 luglio

Paw Patrol – la quarta stagione | 31 luglio

