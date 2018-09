Ingegnere Apple ottiene il prestigioso Premio Marconi per le innovazioni wireless

Un ingegnere Apple specializzato in antenne e radiofrequenza è stato nominato per il Premio Marconi, uno dei più importanti riconoscimenti nel campo delle telecomunicazioni

Ding Nie, ingegnere Apple specializzato in radiofrequenza, riceverà il Premio Marconi, riconoscimento conferito annualmente dalla Marconi Society, fondazione che premia le innovazioni nel campo delle telecomunicazioni.

Nie è uno delle quattro persone selezionate per ricevere il prestigioso premio nel campo dell’ingegneria delle telecomunicazioni, conferito per il suo lavoro che ha permesso di incrementare il throughput nei sistemi wireless.

Il Dr. Nie lavora per Apple da luglio del 2016 in qualità di ingegnere specializzato in radiofrequenza (RF) affrontando questioni legate ad esempio ai sistemi multi-antenna. L’integrazione di più antenne nei sistemi mobile, dovrebbe – in teoria – migliorare la capacità di throughput dei dati (la quantità di dati trasmessi in un’unità di tempo), ma l’applicazione di simili tecnologie non è semplice e richiede la soluzione di varie sfide.

Nie, scrive AppleInsider citando a sua volta la Marconi Society, è riuscito a superare vari limiti nei sistemi multi-antenna portando all’incremento del throughput e alla creazione di più veloci sistemi di comunicazione wireless.

“Ding è il tipo di persona alla quale puoi fare affrontare un problema con poche indicazioni, riuscendo a escogitare soluzioni con idee del tutto originali” dichiara il Dr. Bertrand Hochwald, supervisore del dottorato di Nie presso l’Università di Notre Dame (Indiana). “Ha fatto un grande passo avanti risolvendo un problema aperto elaborando nuovi risultati che consentono di applicare il criterio di Bode-Fano nei sistemi multi-antenna”.

Altri premiati sono: il Dr. Di Che – Membro dello Staff Tecnico presso Nokia Bell Labs – Qurrat-Ul-Ain Nadeem, candidata al dottorando presso l’Università King Abdullah per la Scienza e la Tecnologia e Rajalakshmi Nandakumar, candidata al dottorato presso l’Università del Washington.

Tutti e quattro riceveranno l’onorificenza dalla Marconi Society durante una cerimonia annuale che si svolgerà il 2 ottobre a Bologna. Coloro che ricevono il riconoscimento vengono chiamati Marconi Fellows. La società e il premio portano il celebre nome di Guglielmo Marconi, Premio Nobel per la fisica e pioniere della radio. Altri dettagli sul sito di Marcony Society.