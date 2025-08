Insoma SGW05 trasforma qualsiasi rubinetto in un sistema di irrigazione Smart per giardino

Nel periodo più caldo dell’anno, gestire l’irrigazione degli spazi verdi può diventare impegnativo…a meno che non decidiate di affidarvi a Insoma SGW05, un timer per irrigazione da esterno progettato per essere collegato direttamente al rubinetto e che al momento potete comprare in offerta speciale.

Datosi che va installato in giardino, la struttura è progettata per resistere agli agenti atmosferici (IP55) e in pochi minuti vi permette di semplificare l’irrigazione degli spazi verdi attraverso una programmazione giornaliera o settimanale che viene gestita comodamente attraverso lo schermo LCD incorporato.

Si possono impostare fino a 23 ore e 59 minuti di irrigazione e selezionare intervalli tra un’irrigazione e l’altra compresi tra 1 minuto e 7 giorni, adattandosi così alle esigenze di orti, giardini o terrazze.

Una funzione molto utile, soprattutto in caso di pioggia, è il ritardo programmabile fino a 7 giorni, che permette di sospendere temporaneamente il programma automatico senza doverlo reimpostare. Allo stesso modo, è possibile avviare un’irrigazione manuale senza alterare la programmazione in corso, utile qui per un intervento rapido o imprevisto.

A completare le funzioni essenziali c’è il blocco bambini, attivabile tenendo premuto un tasto per alcuni secondi, per evitare modifiche accidentali.

Funziona con 2 batterie AA (non incluse) che gli permettono di funzionare per un massimo di 6 mesi. Attenzione: quando le batterie si esauriscono o vengono rimosse, le impostazioni non vengono mantenute, quindi è bene controllarne periodicamente lo stato.

È compatibile con raccordi da ½” e ¾” perciò è adatto per la maggior parte dei rubinetti da giardino standard e per la manutenzione è sufficiente un controllo periodico del filtro integrato, facilmente accessibile, per rimuovere eventuali ostruzioni.

La promozione

Se siete interessati all’acquisto di questo prodotto allora sappiate che nel momento in cui scriviamo è in corso una interessante promozione che vi permette di comprarlo in sconto: vi costa circa 11 €.

Quella in corso è una Offerta di Benvenuto, perciò il super-prezzo è valido soltanto per i nuovi clienti del rivenditore; tutti gli altri possono invece comprarlo al prezzo di listino.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.

Le immagini presenti in questo articolo sono state messe a disposizione dall’inserzionista.