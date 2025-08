Gli speaker IKEA Nattbad e Blomprakt fondono suono, luce e design

La collaborazione con Sonos durata circa sette anni con la serie di altoparlanti Symfonisk è giunta al termine a maggio, ma questo non significa che IKEA abbandona gli speaker per la casa: gli altoparlanti Nattbad e Blomprakt segnano l’inizio della nuova strategia del colosso che punta su dispositivi facili da usare, ricchi di stile e colori, in grado di offrire audio di qualità a prezzi abbordabili.

L’obiettivo è quello di superare il design puramente funzionale che ancora oggi caratterizza molti dispositivi di elettronica di consumo, rendendo gli speaker un elemento più visibile e piacevole nell’arredamento di casa, oggetti non più da nascondere ma da mostrare.

IKEA Nattbad

Il primo modello della nuova serie è battezzato Nattbad, che letteralmente significa bagno notturno: offre tecnologia audio e funzioni avanzate all’interno di un design retrò che richiama alla memoria le radio analogiche del passato. Lo speaker IKEA Nattbad è alto 17,9 cm, largo 12,3 cm e profondo 9,2 cm: la confezione pesa 1,23 kg e include un cavo di alimentazione lungo 2 metri.

Per facilitare al massimo l’utilizzo mette a disposizione la funzione Spotify Tap per collegare il proprio account streaming e riprendere l’ascolto da dove lo si era interrotto. Semplificato anche il collegamento multi cassa per connettere tra loro più speaker Nattbad e riprodurre la stessa musica da più altoparlanti in contemporanea.

Disponibilità e prezzo

IKEA Nattbad è già disponibile nei colori nero, giallo e rosa al prezzo di 39,95 euro nei negozi IKEA e anche nel negozio online del colosso dell’arredamento.

IKEA Blomprakt

Il secondo speaker della nuova serie IKEA si chiama Blomprakt, che significa splendore floreale, nome indovinato per uno speaker lampada, anche questo riconoscibilissimo per design e colori.

Il paralume nella parte superiore del dispositivo è un piano inclinato che permette di orientare la luce con precisione per creare la giusta atmosfera in ogni occasione, che si tratti di una cena romantica oppure di una serata con gli amici.

Blomprakt sarà disponibile dal mese di ottobre nei colori nero, blu e beige: prezzo e ulteriori dettagli saranno comunicati successivamente.

IKEA accelera sui dispositivi Matter per la casa smart

Naturalmente i piani di IKEA per la casa non si limitano agli speaker. La multinazionale svedese ha già anticipato che a gennaio introdurrà oltre 20 nuovi dispositivi per la casa smart compatibili con lo standard universale Matter. Per integrare e gestire questi dispositivi serve l’hub IKEA Dirigera proposto a listino da tempo e aggiornato per supportare Matter da settembre dello scorso anno.

Oltre a controllare i dispositivi smart home di IKEA e di altri costruttori, funge da Matter Bridge, permettendo così di integrare i dispositivi smart IKEA esistenti con piattaforme compatibili terze parti. Tutto ciò renderà l’ecosistema IKEA per la smart home ancora più aperto e flessibile.

