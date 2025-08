iPhone 17, tutte le novità che serve sapere

Abbiamo parlato molto nei mesi scorsi di iPhone 17 Pro e, soprattutto, di iPhone 17 Air. Molto poco, invece, di iPhone 17, erede di iPhone 16, il modello che storicamente è destinato al pubblico più ampio, quello che raccoglie le innovazioni più accessibili mantenendo un equilibrio tra prezzo, funzioni e design.

Tradizionalmente, i modelli “senza suffissi” sono quelli che meglio incarnano lo spirito della serie iPhone. Mancano delle raffinatezze estetiche di Pro e di alcune delle funzioni più avanzate ma nonostante questo rappresentano fino in fondo la filosofia iPhone. Nel corso degli ultimi anni si sono anche avvicinati moltissimo in prestazioni e capacità nella fotografia e nei filmati ai modelli più costosi.

Anche quest’anno, secondo fonti vicine alla filiera e agli analisti del settore, iPhone 17 dovrebbe raccogliere molte delle caratteristiche già viste nei Pro, lasciando a questi ultimi solo alcune funzioni realmente esclusive.

Al suo fianco, nella gamma 2025, non ci sarà iPhone nella versione Plus, un altro esperimento deludente (dopo il mini) di aumentare l’appetibilità degli iPhone base. Apple dopo l’ultimo tentativo con iPhone 16 Plus, ha deciso di abbandonare questa versione. Come abbiamo accennato al posto dell’iPhone con schermo di grandi dimensioni ci sarò l’inedito iPhone 17 Air, caratterizzato da uno spessore ridottissimo e un design ultraleggero.

Quest’ultimo, secondo quanto trapelato, sarebbe più vicino per impostazione e componentistica al modello base che non al Pro, ma segnerà una rottura stilistica con quest’ultimo. Si tratta di un concetto nuovo rispetto agli iPhone Plus che invece puntavano solo sulla grandezza del display e non avevano una vera identità distinta.

Display più grande, finalmente con ProMotion

iPhone 17 dovrebbe abbandonare lo storico pannello da 6,1 pollici a favore di un display da 6,27 pollici, lo stesso che fino a iPhone 16 era riservato al modello Pro. Non solo: per la prima volta su un iPhone non Pro, dovrebbe essere introdotto il supporto a ProMotion, con refresh rate variabile fino a 120Hz, e conseguente modalità always-on.

Il pannello sarebbe quindi un OLED LTPO, in grado di scendere fino a 1Hz per risparmiare energia e mantenere visibili orologio, notifiche e widget anche a schermo spento. Una funzionalità finora limitata ai modelli più costosi.

Nel confronto, iPhone 17 Air dovrebbe offrire un display più ampio (6,6”), mentre il 17 Pro manterrebbe la stessa diagonale del modello base ma con l’aggiunta, secondo alcune fonti, di un nuovo strato antiriflesso più resistente ai graffi, mutuato dalle tecnologie dei display Mac e iPad Pro.

Design e materiali: evoluzione nella continuità

Il design generale di iPhone 17 dovrebbe rimanere fedele alle linee squadrate introdotte con iPhone 12, ma con alcune novità nel modulo fotocamera. La doppia lente posteriore, ormai una costante della linea base, dovrebbe essere disposta in verticale all’interno di una pillola leggermente rialzata, molto simile a quella di iPhone 16, senza essere estesa, come negli altri modelli, su tutta la larghezza del dispositivo.

Il telaio dovrebbe restare in alluminio come nel Pro, che però dovrebbe adottare una scocca in alluminio più elaborata con finiture opache e diverso anche dal nuovo Air, atteso con una struttura ultra-sottile in titanio. iPhone 17 punterebbe quindi su robustezza ed equilibrio.

Fotocamera: doppio sensore e più qualità

iPhone 17 dovrebbe essere dotato di due fotocamere posteriori: un sensore principale da 48 megapixel e un ultra-wide. Nessuna lente tele né LiDAR, elementi che continuerebbero a distinguere i modelli Pro. Tuttavia, l’evoluzione qualitativa passerebbe attraverso il miglioramento del sensore principale e un’elaborazione software più avanzata, supportata dal nuovo chip.

Grazie al sensore da 48MP, ci si aspetta una maggiore flessibilità anche per l’inquadratura, con la possibilità di effettuare crop digitali senza perdita significativa di dettaglio.

La fotocamera anteriore dovrebbe rappresentare uno dei salti più visibili: un nuovo sensore da 24MP (condiviso con gli altri modelli), con lente a sei elementi, in grado di migliorare la resa nei selfie e nelle videochiamate, oltre a offrire più margine per il ritaglio nelle app che usano l’inquadratura dinamica.

Prestazioni: arriva il chip A19

iPhone 17 dovrebbe montare il nuovo chip A19, prodotto da TSMC con processo a 3 nanometri di terza generazione (N3P). Questo processore sarebbe progettato per aumentare le prestazioni mantenendo consumi ridotti, con benefici diretti sulla fluidità generale e sulla durata della batteria.

A differenza dei modelli Pro, che integrerebbero una versione A19 Pro con più core GPU e prestazioni spinte per le funzionalità AI, il chip A19 base dovrebbe comunque offrire un buon compromesso tra potenza ed efficienza per la maggior parte degli utenti.

La RAM dovrebbe rimanere a 8 GB, una scelta in linea con i modelli precedenti e sufficiente per supportare le funzioni avanzate di iOS 18 e Apple Intelligence (anche se con qualche limite rispetto ai 12 GB previsti su Air e Pro).

Batteria e dissipazione: più autonomia, meno calore

Nonostante Apple non comunichi mai dati ufficiali sulla capacità della batteria, iPhone 17 potrebbe integrare una cella leggermente più ampia rispetto al modello precedente. La novità principale, però, sarebbe l’introduzione di una camera di vapore per la dissipazione termica, presente su tutta la gamma.

Questa soluzione – già adottata da tempo sui top di gamma Android – aiuterebbe a mantenere prestazioni stabili anche durante l’uso intenso, evitando surriscaldamenti e rallentamenti.

Ricarica e connettività: MagSafe più veloce, Wi-Fi senza salti

Con l’arrivo dello standard Qi 2.2, iPhone 17 dovrebbe supportare ricarica wireless fino a 25W anche con caricabatterie di terze parti certificati. Una differenza importante rispetto ai modelli precedenti, per i quali solo gli accessori Apple più recenti raggiungevano queste velocità.

Sul fronte della connettività, non sono previste rivoluzioni: Wi-Fi 7 dovrebbe restare una caratteristica esclusiva dei modelli Pro, mentre iPhone 17 manterrebbe il supporto al Wi-Fi 6E, comunque più che sufficiente per le reti domestiche evolute.

Colori: più scelta, senza esagerazioni

iPhone 17 dovrebbe arrivare in sei colorazioni, pensate per offrire varietà senza allontanarsi troppo dai gusti mainstream:

Nero

Bianco

Acciaio (grigio freddo)

Verde tenue

Viola pastello

Azzurro chiaro

Le tonalità sarebbero più “vive” rispetto a quelle sobrie del modello Pro, e meno sofisticate rispetto al finish dorato o satinato previsto per il 17 Air.

Conclusione: il vero iPhone per (quasi) tutti

iPhone 17, secondo quanto emerso finora, si confermerebbe come il modello centrale nella strategia Apple: abbastanza avanzato da convincere chi viene da un modello di due o tre anni fa, ma senza rincorrere la complessità o i prezzi dei modelli Pro.

Le novità attese – display più grande e responsivo, fotocamera frontale migliorata, nuovo chip, always-on – andrebbero a rendere questo modello ancora più maturo, lasciando ai Pro solo le tecnologie più spinte.

Il confronto con iPhone 17 Air sarà interessante: più sottile, più fashion, ma anche più costoso e meno versatile. Il modello si giocherà le sue carte puntando ad essere un iPhone completo, affidabile e aggiornato, senza compromessi strutturali o tecnici.