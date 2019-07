Insta360, foto e video a 360° con iPhone in sconto Prime Day

Se il mondo multimediale a trecentosessanta gradi vi affascina allora questo è il momento buono per comprare una videocamera ad hoc sfruttando gli sconti Prime Day validi soltanto fino alla mezzanotte di oggi 16 luglio.

In offerta ci sono infatti le due videocamere Insta360 Nano S e Insta360 One, più volte finite sotto il mirino della nostra redazione tra recensioni e fiere per via della loro indiscutibile qualità e delle innumerevoli funzioni offerte parallelamente ad un prezzo in linea con gli altri prodotti in questo mercato. Ma come dicevamo oggi, grazie alle offerte Prime Day di Amazon, acquistarne una diventa ancora più conveniente.

Insta360 Nano S

Tra le due in promozione è quella più economica (costa 209 euro ed è disponibile nelle colorazioni nero oppure argento) ma anche la meno performante in quanto è arrivata sul mercato un anno prima dell’altra. Tuttavia ancora oggi è un prodotto più che valido per più di una ragione.

Ad esempio è in grado di acquisire video in 4K e foto a 20 megapixel, con un salto notevole rispetto alla versione precedente che si fermava a video 3K e foto da 4.6 megapixel. Oltre alle notevoli qualità hardware beneficia anche di interessanti funzionalità software come la modalità di registrazione MultiView, che permette di riprendere la stessa scena da diverse inquadrature restituendo all’utente angoli di visione differenti.

Questa camera consente inoltre di avviare chat video a 360 gradi anche se l’interlocutore è privo di camera Insta360. Chiaramente è dotata di stabilizzatore d’immagine giroscopica in modo tale che anche nel caso in cui l’iPhone fosse leggermente inclinato – o venga urtato durante la riproduzione – il video continui fluido e stabile senza alcuna interferenza. Tra le altre funzioni software, la camera permette di effettuare dirette Facebook, YouTube e Twitter.

Insta360 ONE

La differenza di prezzo – grazie alla promozione Prime Day – rispetto al modello sopracitato è di 50 euro (oggi infatti ve la potete portare a casa per soli 259 euro) ma le migliorie possono valere il sovrapprezzo nel caso si desiderasse qualcosa di maggiormente performante.

Questa camera ad esempio registra video in 4K a 360 gradi con risoluzione a 3.840 x 1.920 pixel a 30 fps oppure in 2K a 2.560 x 1.280 pixel a 60 fps, catturando fotografie con risoluzione a 24 MP (2.912 x 3.456 pixel). Può essere utilizzata come telecamera autonoma (grazie all’attacco a vite da ¼” che permette di fissarla agevolmente a qualsiasi treppiede, casco o asta selfie disponibile in commercio) e può essere controllata via Bluetooth oppure collegata direttamente ad iPhone tramite presa Lightning.

Tra le funzionalità software più interessanti segnaliamo la possibilità di selezionare un soggetto da seguire al termine della registrazione: in questo modo la ripresa si sposterà mantenendolo al centro del fotogramma e creando così un video fluido aiutato grazie anche alla stabilizzazione ottica di cui è dotata la videocamera.

Inoltre, nel caso si utilizzino treppiedi o aste per selfie, il software è in grado di riconoscerle e rimuoverle digitalmente, ricreando l’effetto di una videocamera “sospesa nel vuoto”. Fantastica è poi la funzione “Bullet time”: in pratica si lega la camera ad una cordicella e la si fa girare sfruttando l’effetto della forza centrifuga intorno a se stessi: Insta 360 riprenderà non solo quel che sta intorno ma anche il soggetto “all’interno” con un effetto molto suggestivo.