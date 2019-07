Offerte Prime Day, iPad Pro 12,9 e iPad mini 5, sconti fino al 23%

Il Prime Day di Amazon non dimentica gli iPad. I tablet apple in sconto non sono molti, ma il ribasso è davvero molto interessante. Come vedete sotto riguarda, infatti, gli iPad mini di ultima generazione presentati solo poche settimane fa, quelli con chip A12 Bionic e nuovi dispaly, che nella versione da 64 Gb sono proposti con uno sconto del 19%: 369 euro contro 459 euro. Questi iPad non sono mai stati scontati in maniera significativa fino ad oggi.

È assolutamente da prendere al volo anche lo sconto a 989 euro per l’iPad Pro da 12,9 pollici con 64 GB di memoria. Qui il ribasso, mai visto fino ad oggi, è del 23%.

Altrettanto possiamo dire dell’iPad Pro da 11″ che nella configurazione top con 1 TB di memoria, scende a 1329 euro invece che 1729 euro del prezzo di Apple.

