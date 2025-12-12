Instagram, allarme truffa: questo profilo può rubarti soldi e dati, non rispondere

Una nuova minaccia si nasconde dietro al famoso social network, bisogna prestare molta attenzione per riuscire a difendersi

Tra le ultime insidie che minacciano il mondo della rete c’è una nuova truffa che sfrutta come canale Instagram. A quanto pare c’è un tipo di profilo da cui si dovrebbe stare assolutamente alla larga per evitare di “cadere nel tranello”.

La sicurezza informatica è un tema su cui oggi si dibatte molto, a causa del considerevole numero di truffe che circolano in rete, c’è molta attenzione sull’argomento e – a quanto pare – adesso si deve fare molta attenzione a un’insidia che circola su Instagram.

Truffa su Instagram, in cosa consiste e come difendersi

Uno dei pericoli in forte crescita su Instagram è quello che riguarda la possibile clonazione del profilo, sembra che ci siano sempre più vittime di questa frode. Cybercriminali duplicano identità sul famoso social network per differenti fini, più o meno gravi.

Può trattarsi di semplice attività di propaganda, ma anche di diffondere materiale pedopornografico, condividere fake news, divulgare un malware o peggio ancora, rubare dati sensibili e legati a informazioni finanziarie.

La clonazione del profilo Instagram avviene in due modi, c’è una pseudo-clonazione che consiste nel creare un account apparentemente identico a un altro esiste, con una modifica impercettibile, di cui quasi nessuno si rende conto. In questo caso le truffe sono finalizzate a diffondere malware o tentativi di phishing.

Poi c’è l’intrusione diretta in un account, che consiste nell’appropriarsi letteralmente di un account di qualcuno, cosa facile per un cybercriminale quando non c’è l’autenticazione a due fattori. Generalmente per quest’operazione i cybercriminali sfruttano profili legati al mondo dell’economia e della finanza, con lo scopo di riuscire a derubare denaro.

Come ci si può difendere da questo genere di truffa? La prima cosa da fare è attivare su ogni social network dove si possieda un profilo l’autenticazione a due fattori, questo rappresenta sicuramente un primo scudo verso “attacchi” del genere. Poi si devono scegliere password complesse, prediligendo sequenze alfanumeriche. Infine bisogna prestare attenzione all’uso delle VPN, che se sono utili per proteggere la propria privacy, in realtà sono un ostacolo per la rivelazione di attività anomale, per questo sarebbe meglio evitare di utilizzarlo.

Con questi piccoli accorgimenti è possibile riuscire a proteggersi da questi tentativi di furto di account, ma bisogna sempre ricordare che non si deve abbassare la guardia e – quando si notano movimenti sospetti del proprio account – disconnetterlo da tutti i device collegati e cambiare subito password.