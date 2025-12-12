Ghost Input registra e riproduce automaticamente azioni di tastiera e mouse su Mac

Ogni giorno siete lì, davanti al Mac, a ripetere sempre le stesse operazioni: ecco, con un piccolissimo investimento potrete risparmiare un sacco di tempo per programmare il computer affinché faccia il lavoro sporco al posto vostro.

L’app a cui ci riferiamo si chiama Ghost Input ed è pensata appunto per automatizzare tutte quelle operazioni ripetitive che si eseguono al Mac. Di fatto vi prmette di registrare le azioni di tastiera e mouse e riprodurle quando serve, rendendo così più semplici tutte quelle attività che svolgete più volte nell’arco della giornata come compilare tabelle e via dicendo.

A cosa serve

Applicazioni come questa come dicevamo permettono di risparmiare tempo eseguendo tutte quelle operazioni ripetitive che generalmente si svolgono davanti al Mac. Se ad esempio c’è bisogno di compilare decine di moduli inserendo sempre le stesse informazioni, basta registrare una macro quando se ne compila uno solo e poi lasciare all’app il compito di fare la stessa cosa sugli altri.

È utile anche ai videogiocatori per tutte quei momenti di gioco dove appunto c’è da eseguire la stessa sequenza di click e trascinamenti.

Ma si può usare anche per operazioni più semplici, come l’organizzazione delle finestre sullo schermo, oppure possono usarla le persone con disabilità motorie per semplificare l’uso del Mac in situazioni particolari.

Come funziona

Come dicevamo l’app è in grado di “catturare” click, digitazioni, scroll e pause. Basta quindi avviare la registrazione, eseguire le operazioni come si fa di solito e poi interromperla – tramite un pulsante nell’app o una scorciatoia da tastiera – quando avete finito.

Dopo averla salvata, la registrazione potrà essere riprodotta esattamente come è stata fatta, eventualmente con la possibilità di regolare velocità e numero di ripetizioni. È anche possibile scegliere come gestire la posizione del mouse, cioè adattandola alla dimensione dello schermo o al punto in cui si trova al momento della riproduzione.

Ovviamente si possono registrare più automazioni e organizzarle rinominandole o riordinarle a piacere, e se avete intenzione di cambiare Mac o di usarle anche altrove si possono anche esportare e importare, anche nell’ottica di crearne una copia di backup in caso di emergenza.

L’app è progettata anche per aprire automaticamente tutte quelle app interessate dalla registrazione prima che quest’ultima venga avviata, impostando eventualmente un ritardo all’inizio in modo da esser certi che siano state aperte tutte per tempo.

Molto interessante poi la possibilità di integrazione delle registrazioni tramite l’app Comandi Rapidi in modo da creare flussi di lavoro anche complessi tramite altre automazioni di sistema.

Dove scaricare

Ghost Input costa 5,99 € e la potete comprare direttamente dal Mac App Store.

La versione attualmente disponibile è la numero 1.2.1 e pesa meno di 8 MB. È localizzata in lingua inglese e per usarla serve almeno macOS 13.6 o successivi. È già compatibile anche con Tahoe.

