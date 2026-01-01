Instagram nel caos, messaggi e notifiche anche dai non seguiti: ecco la spiegazione ufficiale

Chi ha un account Instagram potrebbe ricevere ultimamente notifiche e messaggi anche da chi non segue, ecco perché sta accadendo.

Fare a meno dei social network è ormai diventato impossibile un po’ per tutti, non necessariamente solo per chi li sfrutta come uno strumento di lavoro. Molti, infatti, li ritengono utili per condividere con amici e non solo alcuni aspetti della propria vita privata, oltre che per conoscere qualcosa in più dei personaggi più amati. Questo vale soprattutto per Instagram, dove è possibile trovare foto e video di milioni di persone, anche sconosciute, protagonista recentemente di una nuova “rivoluzione” che sta sconvolgendo diversi utenti.

I cambiamenti in piattaforme come questa sono infatti frequenti, volti a migliorare l’esperienza d’uso dei suoi iscritti, anche se in un primo momento potrebbero spiazzare, dovendo mettere in conto una fase in cui ci si deve abituare alla novità. Una di queste sta però facendo storcere il naso, si arriva infatti a ricevere notifiche e messaggi anche da chi non rientra tra i propri follower, cosa che prima non avveniva.

Instagram e la novità che spiazza tutti gli iscritti

Chi è abituato a usare app e social network sa bene come questi vengano aggiornati puntualmente dai produttori con l’intento di migliorarne l’esperienza d’uso. Non sempre questa sensazione viene percepita dagli utenti, a volte si deve pensare a una fase di assestamento naturale per poi abituarsi del tutto al cambiamento, ma quello che è accaduto a Instagram non rende tutti soddisfatti.

Diversi utenti hanno infatti segnalatto recentemente la ricezione di notifiche e messaggi quasi a raffica, che non arrivano solo dai profili seguiti, ma anche da chi non si conosce, arrivando così a rallentare non di poco la fruizione dei contenuti a cui si è davvero interessati. A volte questo può essere effettivamente lo spunto per accedere a qualcosa che piace e di cui non si era a conoscenza, ma in altri casi può essere avvertito come un intralcio, quasi un fastidio, per questo non si riesce a comprendere perché i gestori abbiano agito in questo modo.

Non si tratta, è bene precisarlo, di un inconveniente trasversale, ma che finora ha riguardato in maniera particolare gli utenti che hanno un numero elevato di follower, ma quasi tutti hanno manifestato il proprio disappunto ritenendolo davvero poco sensato. C’è chi ha ipotizzato che questo fosse un disguido temporaneo, come accaduto in passato, ma senza ottenere risultato, ma c’è stato chi ha deciso di agire in autonomia andando a modificare personalmente le impostazioni del social network sperando di risolvere.

Almeno per ora non è arrivata alcuna spiegazione ufficiale da parte di Instagram, nonostante molti la ritenessero doverosa, ma questo fa pensare che il problema possa essere da addebitare a un bug del server, con ogni probabilità temporaneo. Non è escluso si possa comunque arrivare a breve a un ritorno alla normalità senza che ci sia alcuna presa di posizione, così da tranquillizzare in maniera chiara ed emblematica chi ha provato smarrimento in quest’ultimo periodo. E non è detto che questo non arrivi in tempo con l’arrivo del nuovo anno, fase in cui tanti ne approfitteranno per pubblicare gli scatti fatti durante i festeggiamenti.