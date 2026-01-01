Facebook Twitter Youtube

OpenAI guida la corsa agli stipendi, i più alti mai visti nel mondo delle startup IT

Di Mauro Notarianni
Le retribuzioni dei dipendenti di OpenAI sono le più alte di sempre nella storia delle startup del mondo IT, con compensazioni su base azionaria che nel 2025 di media sono state di ben 1,5 milioni di dollari per subalterno.

“È sette volte maggiore alle retribuzioni basate su azioni che Google ha rivelato nel 2003, prima della collocazione in borsa del 2004”, riferisce il Wall Street Journal, spiegando ancora che l’importo di 1,5 milioni di dollari è superiore di circa 34 volte rispetto alle retribuzioni medie dei dipendenti di 18 altre grandi aziende IT prima della loro quotazione in borsa.

“Per mantenere un vantaggio nella corsa all’AI, OpenAI sta dispensando importati pacchetti di retribuzioni azionarie ai ricercatori e ingegneri più importanti, rendendo questi ultimi tra i più ricchi dipendenti dalla Silicon Valley. I riconoscimenti in azioni stanno procurando danni economici all’azienda, diluendo rapidamente gli azionisti esistenti.

Zuckerberg ha scatenato la corsa alle quote capitale per i dipendenti

La corsa globale all’AI sta mettendo sotto pressione OpenAI, obbligando a questa tipologia di retribuzioni dopo che Mark Zuckerberg, il CEO di Meta, ha iniziato a offrire pacchetti retribuitivi da centinaia di milioni di dollari, e in alcuni casi persino da 1 miliardo di dollari ad altri dirigenti e importanti ricercatori di aziende rivali.

Zuckerberg ha stravolto il mondo di OpenAI reclutando più di 20 importanti dipendenti che lavoravano per quest’ultima, compreso il co-creatore di ChatGPT,  Shengjia Zhao.  Ad agosto 2025, OpenAI ha offerto ad alcuni ricercatori e allo staff tecnico un bonus una tantum, ricompense dal valore di milioni di dollari per alcuni dipendenti.

Dai dati finanziati emerge che OpenAI intende continuare a offrire fino al 2030 importanti compensazioni su base azionaria. Recentemente è stato comunicato ai dipendenti che è stata rivista la policy che richiedeva almeno sei mesi di lavoro in azienda prima di poter accedere alla maturazione delle azioni, scelta che potrebbe portare a ulteriori incrementi retributivi.

Tutte le notizie che parlano di Intelligenza Artificiale sono disponibili a partire da questa pagina di macitynet.

