Instagram, disponibile l’app ufficiale per iPad

Ci sono voluti 15 anni e innumerevoli richieste da parte degli utenti ma ora è finalmente disponibile l’app Instagram ottimizzata per iPad.

Come è facile immaginare, la versione per iPad sfrutta gli schermi più grandi dei tablet, al contrario della versione per iPhone che si limitava a considerare gli schermi dei telefoni, con ovvie scomodità.

L’app per iPad (si scarica da qui) è creata su misura tenendo conto delle proporzioni del dispositivo, ma appare diversa dalla versione mobile. Instagram mira a evidenziare i Reels, un’implementazione figlia del successo di TikTok, con video brevi che vengono mostrati direttamente all’apertura dell’app.

Nel comunicato stampa con l’annuncio dell’app per iPad, Meta fa riferimento al form factor dei tablet spiegando che l’esperienza dell’app è stata “riprogettata in funzione di come le persone usano oggi i grandi schermi”, per l’intrattenimento con lo schermo reclinato.

La mossa di Meta dovrebbe permettere di portare gli utenti a usare ancora di più l’app, in particolari gli amanti dei video brevi, adorati dai giovanissimi, con suggerimenti e funzionalità che li distinguono in maniera netta da altre funzionalità dei social.

App progettata per lo schermo più grande

Per il momento, lo schermo più grande degli iPad offre per lo più spazio ai reel e funzioni che dovrebbero semplificare la navigazione e ridurre il numero di passaggi necessari per accedere ai contenuti. Dall’alto è possibile accedere alle Storie, mentre i messaggi sono offerti in un layout che consente di gestire chat e notifiche, sfruttando la vista a più colonne possibile dagli schermi più grandi. Da segnalare la scheda Following, con filtri per personalizzare i contenuti e la possibilità di vedere post e reel suggeriti (che arrivano dagli account seguiti); “Friends” permette di visualizzare i contenuti di chi ricambia il follow, mentre “Latest” permette di tornare alla visualizzazione cronologica, utile per chi vuole seguire l’ordine delle pubblicazioni.

Spiega Meta: »Nel progettare Instagram per iPad, abbiamo voluto sfruttare lo schermo più grande per offrire agli utenti più funzionalità con meno tocchi, privilegiando la semplicità. Abbiamo semplificato la gestione dei messaggi e delle notifiche grazie a layout che mostrano entrambe le tab. Quando guardi i reel, puoi ingrandire i commenti lasciando il reel a dimensione intera, così puoi vedere le reazioni migliori facilmente senza perderti neppure un momento. È Instagram come piace a te, ora con più spazio».

Instagram per iPad richiede iPadOS 15.1 o versioni successive, “pesa” 469,7MB e si scarica gratis dall’App Store.