Garmin batte Apple sul tempo, primo smartwatch con connessione satellitare

Meno di una settimana prima dell’evento di Apple nel corso del quale dovrebbe essere presentato, tra le altre cose, l’Apple Watch Ultra con funzionalità satellitari, Garmin ha annunciato un suo smartwatch con connettività satellitare.

Fenix 8 Pro è uno smartwatch con display AMOLED oppure microLED (si può scegliere in fase di configurazione) e connettività cellulare e satellitare tramite la tecnologia InReach, la stessa che il produttore sfrutta sui suoi sistemi di navigazione permettendo di inviare messaggi anche in aree senza copertura di rete.

La connettività cellulare LTE consente di fare chiamate, inviare vocali di 30 secondi, sfruttare la funzione LiveTrack (per creare una panoramica in tempo reale della propria posizione durante un’attività) e ottenere previsioni meteo.

Per le emergenze è prevista la funzione SOS, in grado di comunicare con il Garmin Response Center e smistare richieste SOS verso i contatti e i servizi competenti, tutto legato però a un abbonamento mensile (7,99$ negli USA) anche se è previsto un mese di prova gratuita.

Oltre alla connettività cellulare, Fenix Pro 8 con display microLED vanta luminosità di 4500 nit, caratteristiche che permette a Garmin di indicare l’oggetto come “lo smartwatch con la più alta luminosità di sempre” (utile in particolar modo in condizioni di forte luce solare).

In vendita dall’8 settembre

La nuova serie (qui i dettagli) sarà disponibile nelle varianti da 47 e 51 millimetri; i modelli con display OLED vantano fino a 27 giorni di autonomia; il modello con MicroLED arriva a 10 giorni di utilizzo.

Tutti i modelli saranno in vendita dall’8 settembre con prezzi che negli USA partono da 1200$ per la variante con display AMOLED e da 2000$ per la variante con microLED da 51mm.

Come accennato, si vocifera che anche l’Apple Watch Ultra 3 dovrebbe integrare connettività satellitare e permettere di inviare messaggi senza bisogno dell’iPhone in presenza di una connessione cellulare o WiFi. Contrariamente a quanto fa Garmin, Apple non richiede abbonamenti per le funzionalità di connettività satellitare.