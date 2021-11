Intel Alder Lake batte M1 Max nei benchmark

Il diretto concorrente dell’attuale processore più potente di Apple, il chip M1 Max, è di Intel e si chiama Alder Lake. Lo ha presentato l’azienda la scorsa settimana, mostrando come questa dodicesima generazione, composta da sei processori progettati appositamente per i computer desktop, riesca perfino a battere l’M1 Max nei test di benchmark condotti con Geekbench 5.

A vincere questa sfida è il Core i9-12900K, un processore con 16 core: otto destinati alle prestazioni e i restanti otto dedicati all’efficienza energetica. In base a quanto emerge dai test, questo chip è fino a 1,5 volte più veloce di M1 Pro e M1 Max nelle prestazioni multi-core. In particolare quello di Intel ha ottenuto un punteggio pari a 18.500 mentre i due nuovi processori di Apple si fermano a 12.500.

Un’analisi più approfondita mostra tuttavia come questa maggiore velocità si paghi in consumi, visto che questo processore i9 di Intel consuma un minimo di 125 Watt quando lavora al minimo e può arrivare a richiedere fino a 241 Watt di potenza quando viene innestato il Turbo. Anche il Core i7-12700K di dodicesima generazione risulta essere più veloce degli M1 Pro e M1 Max, ma anche qui il prezzo da pagare è un maggiore dispendio di energia.

Ciò comunque non smentisce Apple, visto che quando a giugno 2020 annunciò la sua rivoluzione nel settore dei processori per Mac con la serie ARM Silicon non disse mai che i suoi chip sarebbero stati i più veloci sul mercato, ma piuttosto promise che avrebbero primeggiato nelle prestazioni per singolo Watt impiegato. E i nuovi Apple M1 Pro e Apple M1 Max hanno raggiunto sicuramente questa impresa, visto che riescono a superare persino le prestazioni del suo stesso Mac Pro con processore Intel a 12 core (il cui prezzo parte da 6,599 euro) pur mantenendo il rumore della ventola al minimo per via della sua impressionante efficienza energetica.

La nuova serie di Intel quindi batte gli ultimi processori di Apple in termini di velocità a fronte però di maggiori consumi e presumibilmente una rumorosità maggiore, e le cose dovrebbero restare tali anche quando l’azienda di Cupertino entro giugno 2022 annuncerà il prossimo iMac da 27 pollici i cui processori, secondo le indiscrezioni, saranno sempre l’M1 Pro e l’M1 Max.

