Processori M1 Pro vs M1 Max, i benchmark a confronto

I MacBook Pro 14″ e 16″ 2021 sono disponibili nelle varianti con chip M1 Pro e M1 Max. Il chip M1 Pro porta l’architettura del chip M1 a un nuovo livello; con una potente CPU fino a 10-core, dotata di otto high-performance core e due high-efficiency core, oltre a una GPU fino a 16-core, M1 Pro promette prestazioni della CPU fino al 70% superiori rispetto al chip M1 e prestazioni GPU fino a due volte più veloci. M1 Pro offre inoltre un’ampiezza di banda della memoria di oltre 200GB/s, quasi tre volte superiore rispetto al processore M1, e supporta fino a 32GB di memoria unificata.

M1 Max, parte dal processore M1 Pro, spingendo ancora oltre le capacità. M1 Max ha la stessa CPU 10-core del chip M1 Pro, mentre per la GPU raggiunge un massimo di 32 core promettendo prestazioni fino a quattro volte più veloci rispetto al processore M1. Ha inoltre un’ampiezza di banda della memoria fino a 400GB/s, il doppio del chip M1 Pro e quasi sei volte quella del processore M1, e fino a 64GB di veloce memoria unificata.

Il sito Barefeats ha messo a confronto un MacBook Pro da 16″ con M1 Max nella variante con CPU 10-core, GPU 32-core e 32GB di memoria unificata con un MacBook Pro da 14″ con M1 Pro nella variante con CPU 10-core , GPU 16-core e 16GB di memoria unificata.

Sono stati eseguiti test con BasemarkGPU (4K Metal), Geekbench 5 (Metal), GFXBench (Metal), LuxMark 3.1, TW: Warhammer II (Metal), Shadow of Tomb Raider (Metal), DaVinci Resolve 17 (Metal), Geekbench 5 (Multi-Core CPU), BrowserBench (test Motion Mark), BrowserBench (test JetStream2), Adobe Lightroom Classic (miglioramento di 12 immagini), Adobe Lightroom Classic (esportazione di 100 immagini), Adobe Premiere Pro (esportazione di 7 immaginik r3d 720×576), Adobe After Effects (rendering TestComp), Cinebench 23 (render multi-core CPU), Photozoom Pro 8 (upscaling 400% di una immagine), Blackmagic (Raw Speed Test).

Come facile immaignare il MacBook Pro con l’M1 Max ha battuto in quasi tutti i test l’M1 Pro, ad esclusione di 2 test finiti sonstazialmente in parità.