Intel cambia rotta, via le attività non strategiche per tornare a crescere

Lip-Bu Ta, da poco nominato CEO di Intel, ha fatto sapere che l’azienda scorporerà attività che non sono viste come centrali alla sua missione, che prevede nuovi prodotti come ad esempio semiconduttori personalizzati per cercare di allinearsi meglio con le aspettative dei clienti.

“Intel ha bisogno di rimpiazzare il talento ingegneristico che ha perso, migliorare i bilanci e armonizzare maggiormente i processi di produzione per soddisfare le esigenze dei potenziali clienti”, ha riferito Tan parlando nella sua prima apparizione pubblica nell’ambito della Intel Vision conference che si è svolta lunedì a Las Vegas. Il CEO di Intel non ha espressamente indicato quali sono le unità che non ritiene più centrali per il futuro dell’azienda.

“Abbiamo molto lavoro da fare”, ha riferito Tan, rivolto ai clienti della società tra il pubblico. “Vi sono aree che non hanno soddisfatto le vostre aspettative”, ha ammesso ancora il CEO. All’esperto dirigente esperto nel settore dei semiconduttori è stato assegnato il l’arduo compito di riportare allo splendore un’azienda che ha dominato il settore per decenni ma che ora si trova a inseguire le rivali in varie aree che dominano il settore.

Di un possibile spin-off delle attività di Intel si era parlato già in passato, scelta che dovrebbe permettere di concentrarsi meglio su alcuni prodotti e migliorare i processi produttivi.

Tan ha riferito di aver trascorso le prime settimane di lavoro incontrando vari clienti, chiedendo a questi ultimi di essere “brutalmente onesti”, riconoscendo che l’offerta dell’azienda è al di sotto delle loro aspettative e che negli ultimi anni nuove idee non hanno avuto “spazio per svilupparsi e crescere” all’interno dell’azienda. “Stiamo per dare impulso a nuove idee, dando agli ingegneri la libertà di innovare dall’interno”, ha riferito ancora il CEO. “Il mio fine settimana è solitamente pieno di ingegneri e architetti. Hanno idee brillanti, vogliono cambiare il mondo e sono entusiasta di lavorare a stretto contatto con loro”. Il CEO ha riferito ancora che l’azienda cercherà di reclutare vecchi e nuovi talenti: “Ì la mia priorità principale: reclutare alcuni dei migliori talenti del settore, affinché tornino e si uniscano a Intel”.

Prima di diventare CEO, Tan è stato membro del consiglio di amministrazione di Intel; si era dimesso ad agosto dello scorso anno per “rivedere le priorità con gli impegni personali” per differenze di vedute nella gestione di Intel, ritenendo la forza lavoro di quest’ultima “troppo spropositata e compiacente”, e che l’azienda aveva sostanzialmente perso opportunità nel settore AI.

Prima che emergessero le lamentele di Tan, l’ex CEO Pat Gelsinger aveva licenziato migliaia di lavoratori nel 2024 poco prima di lasciare l’azienda.

