Intel ha scelto Lip-Bu Tan come CEO

Intel ha scelto Lip-Bu Tan, un veterano del settore tecnologico, come amministratore delegato. A comunicarlo è stata l’azienda stessa mercoledì 12 marzo, spiegando che assumerà il ruolo a partire dal 18 marzo.

Tan sostituirà Michelle Johnston Holthaus e David Zinsner, i due dirigenti che hanno svolto negli ultimi mesi il ruolo di co-CEO ad interim dopo le dimissioni del CEO Pat Gelsinger. Questi ultimi due rimarranno in azienda. Il nome del nuovo a.d. era emerso a dicembre 2024 tra i “papabili” alla guida di Intel.

Though Tan ha ricoperto numerosi incarichi ed è conosciuto soprattutto per il suo ruolo di amministratore delegato dal 2019 al 2021 in Cadence Design Systems, azienda che sviluppa il software EDA usato per la progettazione di chip. Ha vinto il Robert N. Noyce Award, una sorta di Nobel dei semiconduttori (il cui nome rimanda a Robert N. Noyce, cofondatore di Fairchild Semiconductor e Intel Corporation) per i suoi contributi all’industria dei semiconduttori, lo stesso ottenuto nel corso degli anni da figure quali Federico Faggin, Gordon Moore e Robert H. Dennard.

Tan è stato membro del consiglio di amministrazione di Intel; si era dimesso ad agosto dello scorso anno per “rivedere le priorità con gli impegni personali” ma Reuters riferisce di differenze di vedute nella gestione di Intel, ritenendo la forza lavoro di quest’ultima “troppo spropositata e compiacente”, e che l’azienda aveva sostanzialmente perso opportunità nel settore AI.

Prima che emergessero le lamentele di Tan, Gelsinger aveva licenziato migliaia di lavoratori nel 2024 poco prima di lasciare l’azienda.

Holthaus rimarrà in Intel a capo della divisione Intel Products, mentre Zinsner rimarrà con i ruoli di vice presidente esecutivo e chief financial officer.

“Sono onorato di entrare in Intel in qualità di CEO”, ha dichiarato Tan. “Nutro grandissimo rispetto e ammirazione per questa iconica azienda e vedo opportunità significative di ridefinire le nostre attività con modalità che permetteranno di servire meglio i nostri clienti e creare valore per i nostri azionisti”.

