Internet in Italia, le classifiche di velocità top per fisso e mobile

Grazie ai risultati di migliaia di test effettuati dagli utenti grazie a Speedtest, Ookla svela le classifiche delle connessioni Internet, degli operatori e delle città che hanno registrato le velocità superiori in Italia, sia per il mobile che per il fisso.

Tra le sorprese più interessanti iliad si conferma il più veloce nelle connessioni fisse con una velocità di download media di 334,66 Mbps e upload di 246,34 Mbps, mentre Vodafone domina nel 5G con download medi di 252,43 Mbps e upload di 17,78. Sempre Vodafone emerge come l’operatore mobile migliore per la qualità dei servizi in 5G per videogiochi e video in streaming.

Nelle città il primato spetta a Bari nel mobile con velocità di download media di 123,07 Mbps, mentre Genova supera tutti nel fisso con 266,88 Mbps.

Nella classifica mobile complessiva Fastweb è prima per velocità massima seguita, in ordine decrescente, da Vodafone, WindTre, TIM e iliad. Invece per quanto riguarda le città con le reti mobile più veloci in Italia dopo Bari troviamo Bologna, Milano, Torno, Napoli e Roma.

Prestazioni e posizioni in classifica riguardano la seconda metà del 2024. Nelle connessioni fisse iliad ottiene 81,4 punti e si aggiudica anche le prime posizioni per migliore rete fissa, per il gaming oltre che la più votata. Al secondo posto Sky con 72,95 punti, terza è WindTre con 71,11 punti. I punteggi includono i risultati di Speedtest oltre a indicatori per le prestazioni nella navigazione web e streaming video.

Infine le connessioni Internet fisse in Italia sono risultati più veloci a Genova, seguita da Milano, Palermo, Tornio, Napoli e Bologna.

