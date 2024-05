Un interruttore tiene in forma la batteria di iPad Pro e iPad Air

A partire dai modelli iPhone 15 Apple offre la possibilità agli utenti di limitare sempre e automaticamente la carica della batteria all’80%: per la prima volta questa opportunità viene ora resa disponibile anche per chi ha un iPad Pro M4 e un iPad Air M2 edizione 2024. La segnalazione arriva da diversi siti che hanno avuto modo di provare anticipatamente i nuovi modelli e che hanno notato l’interruttore dentro al pannello delle preferenze.

L’opzione funziona esattamente come quella che troviamo negli Phone 15 e 15 Pro: forza iPad a non superare la carica della batteria all’80% questo anche se resta collegato a una presa della corrente. Quando l’energia dovesse scendere sotto questo livello, la ricarica riprenderà.

Questa funzione è diversa da carica ottimizzata che conosciamo su iPhone e che su iPad non esiste, anche se funziona in modo simile. Anche carica ottimizzata, infatti, limita la ricarica all’80%, ma in maniera selettiva e automatica, sulla base delle abitudini dell’utente, oltre che a seconda della posizione in cui iPhone si trova.

La ragione per cui sia iPhone 15 e iPhone 15 Pro e i nuovi iPad hanno ora l’opportunità di non caricarsi oltre l’80% in maniera forzata risiede nella volontà di garantire la massima longevità possibile alle batterie. Quando una batteria viene, infatti, ricaricata (o scaricata) totalmente subisce uno stress che a lungo andare ne riduce la durata.

Per attivare sui nuovi iPad Pro M4 e iPad Air M” il caricamento all’80%, basta andare in Impostazioni – Batteria – Stato Batteria.

Questa sezione in precedenza non era presente: per altro sempre qui d’ora in poi gli utenti possono trovare informazioni aggiuntive e più approfondite sullo stato di salute della batteria, incluso il numero dei cicli di ricarica, la capacità massima e anche la data di produzione.

Tutte le novità sui potenti iPad Pro M4, i primi in assoluto con schermo OLED, in questo articolo di macitynet, invece per iPad Air M2 2024 si parte da qui.