iPhone 15 può limitare la carica all’80% per salvaguardare la batteria

Nei nuovi iPhone 15 e 15 Pro una nuova impostazione permette di limitare la carica della batteria all’80%, una opzione aggiuntiva rispetto al Caricamento ottimizzato presente ormai da anni che offre un comportamento simile ma diverso.

Anche attivando la nuova impostazione con limite carica 80% negli iiPhone 15 alcuni hanno già osservato che in realtà a volte il terminale ricarica anche a percentuali superiori. La nuova impostazione, così come la precedente, si trova in Impostazioni – Batteria – Stato e carica della batteria.

Le differenze tra le due impostazioni sono illustrate da Apple tramite l’aggiornamento di un documento di supporto:

«Quando scegli il limite dell’80%, il tuo iPhone si caricherà fino a circa l’80% e poi smetterà di caricarsi. Se il livello di carica della batteria scende al 75%, la ricarica riprenderà finché il livello di carica della batteria non raggiungerà nuovamente l’80% circa».

In ogni caso la società continua spiegando che è lecito attendersi occasinalmente ricariche anche superiori al limite impostato dell’80%. Questo serve al sistema per mantenere accurate le stime sullo stato di carica del terminale.

L’impostazione punta naturalmente a preservare più a lungo salute e capacità massima della batteria, evitando di caricare il restante 20%, fase in cui viene consumata più energia e l’accumulatore tende a scaldarsi di più.

Il Caricamento ottimizzato è diverso

Invece il comportamento è leggermente diverso con l’impostazione esistente da anni Caricamento ottimizzato. Attivandola infatti la carica viene portata all’80%, ma il sistema porterà alla ricarica completa nelle ore immediatamente precedenti all’utilizzo da parte dell’utente, in base agli orari e abitudini rilevati.

Limite carica 80%: una risposta di Apple alle lamentele?

Da diversi mesi circolano in rete le lamentele di diversi utenti di iPhone 14 che segnalano una riduzione della capacità complessiva della batteria a meno di un anno dall’acquisto. Le percentuali di Capacità massima segnalate sono diverse e variano dal 93% al 91%, ma ci sono anche casi di utenti con l’87%.

Possiamo testimoniare che anche il nostro iPhone 14 Pro manifesta questo problema e presenta il 91% di capacità residua della batteria. In passato ben difficilmente siamo scesi sotto il 98% dopo un anno di utilizzo; e non abbiamo certamente usato nè ricaricato iPhone 14 Pro diversamente da un iPhone 11 Pro o un iPhone 12 Pro.

A proposito di iPhone 12 Pro, uno di quelli che ancora utilizziamo quotidianamente e che risale all’ottobre del 2020 al momento segna il 92% di capacità. Come dire che la salute della batteria di un telefono di tre anni fa è migliore rispetto a quella di un telefono di un anno fa.

Ovviamente nulla possiamo dire di quello che accadrà tra un anno o due. Potrebbe anche essere che iPhone 14 Pro abbia rallenti la sua parabola discendente e che iPhone 12 Pro l’acceleri, ma sicuramente un così rapido degrado deve avere fatto alzare le antenne in Apple sopratutto per il rumore che ha suscitato sui social.

Per ora solo iPhone 15

Per tutte queste ragioni è possibile che l’introduzione della nuova impostazione con limite carica 80% sia una risposta di Apple alle lamentele degli utenti. Ma in questo caso non si spiega perché l’impostazione sia disponibile con iOS 17 ma solo sugli iPhone 15. Forse Apple la introdurrà anche in iPhone 14 e altri modelli con futuri aggiornamenti software.

Immagine di apertura di Денис Марчук da Pixabay.