iPad Air 2024, ora ha schermo fino a 13 pollici e processore M2

L’iPad Pro completamente ridisegnato, dentro e fuori, era quello che doveva dominare la scena dalla presentazione Let Loose (che abbiamo seguito in diretta) ma Apple non ha deluso neppure le attese di chi invece voleva un iPad Air con schermo più grande.

Il nuovo modello presenta come sua caratteristica peculiare una differenziazione on fatto di display. Ora abbiamo ancora uno schermo da 11 LED, lo stesso del modello precedente, ma anche uno da 13 che è la dimensione del precedente iPad Pro.

Grazie a questo schermo l’iPad Air diventa una macchina perfetta per consumare contenuti, navigare e anche giocare.

A quest’ultima funzione fornisce un contributo il processore. iPad Air migra da M1 a M2, in tutte e due le sue versioni, sia quella da 11che in quella da 13″.

Tra le altre novità lo spostamento della videocamera sul lato lungo, come per l’iPad di decima generazione, nuovi speaker. Questo permette in alcuni compiti una velocità del 50% più elevata del precedente e di tre volte rispetto a quella degli A14 Bionic.

Non ci sono altre novità se non quelle estetiche. Non parliamo di forma e design ma di colori. Gli iPad Air sono disponibili in nuovi colori in stile acquerello come quelli degli iPhone 15: blu, viola, galassia e grigio siderale.