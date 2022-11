Interruttore intelligente SONOFF MINIR2, kit da tre in sconto a 16,95 €

Per rendere la casa un po’ più Smart non occorre sostituire tutti i dispositivi e gli elettrodomestici e quindi neppure rinunciare al design e allo stile di ciò che già si possiede: basta affidarsi a SONOFF MINIR2, uno switch che mette la domotica su qualsiasi cavo elettrico e che, grazie ad un’offerta speciale attualmente in corso, potete comprare per 16,95 € in kit da tre pezzi.

Come si installa

Si tratta di un dispositivo che va semplicemente inserito in scatole di derivazione, quadri o in scatole a muro abbastanza grandi: che siano dell’impianto di casa o di un elettrodomestico non ha importanza, perché funziona con tutto e non necessita di alcuna alimentazione.

Cosa fa

Usando l’app eWeLink gli utenti possono condividere il controllo remoto dell’elettrodomestico collegato con tutta la famiglia, il che lo rende particolarmente utile anche per gli anziani e i bambini che si possono così far aiutare da un parente.

Da qui è anche possibile controllare lo stato dei dispositivi in tempo reale e programmare timer, anche ripetitivi, oltre a conti alla rovescia per l’accensione e lo spegnimento di luci e dispositivi collegati.

E’ anche possibile attivare la modalità Assente che farà sembrare la casa “viva”, in modo da disincentivare un malintenzionato che, vedendo luci che si accendono e spengono, penserà che la casa è attualmente abitata.

Come funziona

SONOFF MINIR2 è compatto ed è compatibile anche con l’interruttore tradizionale, in modo da lasciare la possibilità di accendere e spegnere le luci manualmente nelle occasioni in cui non si ha uno smartphone a portata di mano (o non si vogliono usare i controlli vocali per non disturbare gli inquilini).

Si controlla infatti anche con IFTTT e tramite controlli vocali con Alexa e Assistente Google.

Questo dispositivo ha brillantemente superato il test di sovratensione a 2KV (tenete conto che per la certificazione CE basta 1 KV), quindi è sicuro.

Perché è allettante

Il prezzo in offerta è davvero favorevole se lo si raffronta alle funzioni che offre: per una cifra molto contenuta diventa infatti possibile trasformare qualunque elettrodomestico nel suo alter ego Smart senza dover sostituire il vecchio con uno di ultima generazione e godere di tutti i vantaggi che ciò comporta in termini di utilizzo, vista l’ampia possibilità di controllo offerta dagli switch SONOFF.

Non solo: nel caso di guasto dell’elettrodomestico, potrete sostituirlo con uno qualsiasi, senza necessariamente optare per uno più costoso di ultima generazione con sistema Smart integrato. Oppure, scegliendo quest’ultimo andrete a recuperare uno switch da impiegare altrove.

L’azienda

L’azienda produttrice è specializzata nello sviluppo e nella produzione di apparecchiature e prodotti per la casa intelligente. Ha sede a Shenzhen, che è il più grande mercato dell’elettronica in Cina e dove risiede la catena di fornitura elettronica più all’avanguardia al mondo. Grazie alla sua elevata capacità di innovazione è in grado di offrire prodotti di qualità a un costo accessibile.

L’offerta

Per questo motivo il kit da tre che normalmente viene venduto a 50,36 €, già un ottimo prezzo, grazie alle offerte attualmente in corso è possibile acquistarlo con un risparmio del 67% che praticamente porta il prezzo del pacchetto a soli 16,95 €.

Ricordiamo che fra i metodi di pagamento è disponibile anche PayPal, che garantisce la possibilità di usufruire della protezione acquisti PayPal in caso di necessità. L’offerta è valida fino ad esaurimento scorte; per ulteriori informazioni sui costi e tempi di spedizione, eventuali oneri e gestione degli ordini, è possibile consultare il sito del venditore.