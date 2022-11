GoPro HERO11 Black Mini, la action cam compatta ma potente

GPRO ha annunciato in queste ore HERO11 Black Mini, già da oggi disponibile sul mercato. Pensata per gli atleti e gli amanti dell’avventura, come lascia intendere lo stesso nome, risulta essere più compatta e di immediato utilizzo degli altri modelli della casa.

HERO11 Black Mini è dotata di un sensore 8:7 proprietario di GoPro, che offre supporto alla profondità di colore a 10 bit. E’ anche compatibile con la funzione Auto-Highlight, introdotta al lancio della HERO11 Black. Questo vuol dire che chi ha un abbonamento a GoPro potrà collegare la HERO11 Black Mini per ricaricarla, e la fotocamera trasferirà i contenuti scattati nelle ultime ore sull’account cloud GoPro, dove verranno modificati in un video highlight che verrà inviato tramite l’app Quik.

Mini è dotata della tecnologia HyperSmooth 5.0 con blocco dell’orizzonte a 360 gradi integrato, che mantiene dritte le riprese anche quando la fotocamera ruota durante la registrazione. Può registrare ad una risoluzione massima fino a 5,3K a 60 fps, oppure, 4K120 e 2,7K240 con fermo immagine estrapolabili da 24,7 megapixel.

La camera propone il nuovo obiettivo digitale HyperView, per realizzare i filmati grandangolari in 16:9 più ampi, oltre al supporto a TimeWarp 3.0 a 5,3K per registrare video temporizzati stabilizzati mentre ci si muove all’interno di una scena. Rivolta a tutti, offre una modalità Principiante e una Professionista: la prima consente di registrare con la massima facilità e con le impostazioni migliori per qualsiasi esigenza, mentre l’opzione Professionista offre il massimo controllo creativo sulla fotocamera HERO11 Mini.

Al suo intero la Batteria Enduro integrata di serie, che migliora le prestazioni della fotocamera a temperature basse e moderate.

Prezzi e disponibilità

HERO11 Black Mini è ora disponibile a 349,98€ per gli iscritti a GoPro e a 449,99€ senza abbonamento.

Ricordiamo che Mini è la versione compatta della già disponibile HERO11 Black, disponibile a 449,98€ per gli iscritti a GoPro e a 549,99€ senza abbonamento.