Ask Apple, l’iniziativa per sviluppatori riparte il 14 novembre

Apple ha annunciato che il 14 novembre ripartirà l’iniziativa per sviluppatori “Ask Apple” con sessioni incentrate sulle ultime tecnologie e funzionalità dei suoi sistemi operativi e piattaforme.

Gli sviluppatori possono ottenere aiuto per integrare le ultime tecnologie nelle loro app, per progettare interfacce migliori e altro ancora, ponendo le domande in chat di gruppo su Slack.

L’evento si svolgerà da 14 al 18 novembre, mettendo a disposizione consultazioni individuali di 25 minuti, con disponibilità per vari fusi orari e lingue.

Saranno disponibili anche sessioni di domande e risposte, anche con supporto di lingue quali giapponese, coreano e cinese semplificato.

La registrazione ad Ask Apple è gratuita e aperta a tutte le persone che partecipano all’Apple Developer Program e all’Apple Developer Enterprise Program.

La Casa di Cupertino ha in precedenza spiegato che chi sviluppa potrà porre domande a diversi esponenti del team Apple attraverso sessioni di domande e risposte su Slack o consulenze individuali chiamate “office hours”.

Le sessioni consentiranno di interagire con evangelist, ingegneri e designer Apple per trovare risposta alle proprie domande, condividere le nozioni apprese ed entrare in contatto con altri sviluppatori di tutto il mondo. Le office hours si concentreranno sulla creazione e sulla distribuzione di app “coinvolgenti” che sfruttano le ultime novità in termini di tecnologia e design. Sarà possibile chiedere assistenza a livello di codice, indicazioni relative al design, suggerimenti su come implementare tecnologie e framework, aiuto per la risoluzione dei problemi o supporto con le App Review Guidelines e gli strumenti di distribuzione.

Gli sviluppatori che partecipano all’Apple Developer Program e all’Apple Developer Enterprise Program possono registrarsi e trovare informazioni sul programma visitando questa pagina.

Oltre alla serie Ask Apple, sul sito Apple Developer e nell’app Apple Developer saranno disponibili on demand centinaia di ore di sessioni che permetteranno agli sviluppatori di conoscere in un unico posto le ultime novità e le più recenti tecnologie, per tutto l’anno, dove e quando preferiscono. Possono inoltre accedere a una vasta libreria di contenuti pratici messi a disposizione dai team ingegneri Apple, tra cui le novità più interessanti su argomenti come le modifiche ad API e framework, le linee guida sull’interfaccia utente, informazioni relative ai programmi, articoli tecnici e una libreria video su tecniche e design. Apple offre inoltre a tutte le persone che partecipano all’Apple Developer Program l’opportunità di ricevere assistenza individuale a livello di codice con un team di ingegneri del supporto tecnico che fornirà aiuto per la risoluzione dei problemi legati al codice dell’app o proporrà soluzioni per velocizzare lo sviluppo.